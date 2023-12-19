Куликов – 14-й россиянин в истории с 900 матчами в НХЛ

Теги Флорида Павел Дацюк Алексей Житник Сергей Гончар Евгений Малкин Андрей Марков Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Игорь Ларионов Александр Могильный Дмитрий Куликов Хоккей

Дмитрий Куликов провел 900-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Флориды» стала игра против «Калгари» (1:3).

На счету игрока 222 (45+177) очка в 900 матчах НХЛ.

Дмитрий Куликов стал 14-м игроком из России в истории лиги, достигшим отметки 900 игр.

Ранее это удалось Игорю Ларионову (921), Илье Ковальчуку (926), Павлу Дацюку (953), Александру Могильному (990), Андрею Маркову (990), Сергею Зубову (1068), Алексею Житнику (1085), Евгению Малкину (1093), Вячеславу Козлову (1182), Сергею Федорову (1248), Сергею Гончару (1301), Алексею Ковалеву (1316) и Александру Овечкину (1375).

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8 комментариев
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Обалдеть уже 900. Так вот тихонько и играет.
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Без пиара и фейерверков стабильная карьера в НХЛ
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Солидная компания, молодец
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Ближайшие претенденты на 900

Орлов - 740
Кузнецов - 704
Тарасенко - 699
Кучеров - 675
Наместников - 657
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Ответ Bratsk Bruins
Обалдеть уже 900. Так вот тихонько и играет.
да и это еще не предел, возраст не приговор. однако, конечно.
терпение и труд
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Между прочим, время идёть..😁
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