Куликов – 14-й россиянин в истории с 900 матчами в НХЛ

Дмитрий Куликов провел 900-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Флориды» стала игра против «Калгари» (1:3).

На счету игрока 222 (45+177) очка в 900 матчах .

Дмитрий Куликов стал 14-м игроком из России в истории лиги, достигшим отметки 900 игр.

Ранее это удалось Игорю Ларионову (921), (926), Павлу Дацюку (953), Александру Могильному (990), Андрею Маркову (990), Сергею Зубову (1068), Алексею Житнику (1085), Евгению Малкину (1093), (1182), Сергею Федорову (1248), Сергею Гончару (1301), Алексею Ковалеву (1316) и (1375).