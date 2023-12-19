Куликов – 14-й россиянин в истории с 900 матчами в НХЛ
Дмитрий Куликов провел 900-й матч в НХЛ.
Юбилейной для защитника «Флориды» стала игра против «Калгари» (1:3).
На счету игрока 222 (45+177) очка в 900 матчах НХЛ.
Дмитрий Куликов стал 14-м игроком из России в истории лиги, достигшим отметки 900 игр.
Ранее это удалось Игорю Ларионову (921), Илье Ковальчуку (926), Павлу Дацюку (953), Александру Могильному (990), Андрею Маркову (990), Сергею Зубову (1068), Алексею Житнику (1085), Евгению Малкину (1093), Вячеславу Козлову (1182), Сергею Федорову (1248), Сергею Гончару (1301), Алексею Ковалеву (1316) и Александру Овечкину (1375).
Орлов - 740
Кузнецов - 704
Тарасенко - 699
Кучеров - 675
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терпение и труд