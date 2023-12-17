Кучеров разделил с Яшиным 10-е место среди россиян в НХЛ по очкам – по 781

Никита Кучеров вышел на 10-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:4).

Теперь на счету Кучерова 781 (296+485) очко в 675 играх НХЛ.

Никита Кучеров повторил достижение Алексея Яшина (781 (337+444) балл в 850 матчах), разделив с ним 10-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Рекордсмен по очкам в НХЛ среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1501 (827+674) балл в 1373 матчах).