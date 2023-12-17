Кучеров разделил с Яшиным 10-е место среди россиян в НХЛ по очкам – по 781

Теги Тампа-Бэй Алексей Яшин Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на 10-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:4). 

Теперь на счету Кучерова 781 (296+485) очко в 675 играх НХЛ.

Никита Кучеров повторил достижение Алексея Яшина (781 (337+444) балл в 850 матчах), разделив с ним 10-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Рекордсмен по очкам в НХЛ среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1501 (827+674) балл в 1373 матчах).

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4 комментария
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Жаль, что пропустил 2 сезона. Зато абсоютно точно будет лучшим по очкам в ПО
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Куч великолепен 💥
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пока у Куча 1.14 очка за игру, у Ови 1.09
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