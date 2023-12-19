Подъяпольский о Ковальчуке в «Спартаке»: «Он легенда не только в России, но и в США и Канаде. Это привлекает внимание к КХЛ»

Теги Лада Спартак Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Владислав Подъяпольский Хоккей

Владислав Подъяпольский поделился мнением о форварде Илье Ковальчуке.

Илья Ковальчук был на паузе два года, сейчас присоединился к «Спартаку». Ты удивлен?

– Да ничего удивительного. Он тренируется. Если он хотел вернуться в свой родной клуб, то почему нет?

Я считаю, что он легенда и не только в России, но и в США и Канаде. Это только привлекает внимание к КХЛ.

– Общаетесь с ним? Или просто пересекались на льду?

– Нет, я с ним лично не знаком, – сказал вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский.

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1 комментарий
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Возвращение Ковальчука в "Спартак" это безусловно сильный ход, теперь нужно только соответствовать уровню КХЛ, игрок то уже далеко не молодой
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