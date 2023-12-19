Подъяпольский о Ковальчуке в «Спартаке»: «Он легенда не только в России, но и в США и Канаде. Это привлекает внимание к КХЛ»
Владислав Подъяпольский поделился мнением о форварде Илье Ковальчуке.
– Илья Ковальчук был на паузе два года, сейчас присоединился к «Спартаку». Ты удивлен?
– Да ничего удивительного. Он тренируется. Если он хотел вернуться в свой родной клуб, то почему нет?
Я считаю, что он легенда и не только в России, но и в США и Канаде. Это только привлекает внимание к КХЛ.
– Общаетесь с ним? Или просто пересекались на льду?
– Нет, я с ним лично не знаком, – сказал вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский.