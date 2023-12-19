Козырев про 1:0 с «Локомотивом»: «Очень важная победа. Игра сложилась волнообразно – на старте у нас было преимущество, потом его захватил соперник»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Локомотивом».
Команда из Череповца выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:0.
«Очень важная победа для нашей команды после перерыва. Есть у нас травмированные игроки, в этом матче дебютировал Илья Квочко. По игре – здорово сыграли в концовке. Игра сложилась волнообразно. На старте было преимущество, потом удаление поменяло ход матча. Во втором периоде преимущество захватил соперник.
Вы видели – когда у нас была четкая игра в пас, у нас было преимущество. Как только начинается брак, так преимущество переходит к сопернику. Нужно всегда хорошо играть в пас.
Дебют Квочко? Для первого раза здорово сыграл, молодец. Илья недавно присоединился к команде. То время, что он провел с нами, еще недостаточно, чтобы полностью войти в игру. Система нашей команды отличается от того, откуда он приехал. Илья делает первые шаги», – сказал Козырев.