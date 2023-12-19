Козырев про 1:0 с «Локомотивом»: «Очень важная победа. Игра сложилась волнообразно – на старте у нас было преимущество, потом его захватил соперник»

Теги Локомотив Северсталь Андрей Козырев КХЛ Илья Квочко Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Локомотивом».

Команда из Череповца выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:0. 

«Очень важная победа для нашей команды после перерыва. Есть у нас травмированные игроки, в этом матче дебютировал Илья Квочко. По игре – здорово сыграли в концовке. Игра сложилась волнообразно. На старте было преимущество, потом удаление поменяло ход матча. Во втором периоде преимущество захватил соперник.

Вы видели – когда у нас была четкая игра в пас, у нас было преимущество. Как только начинается брак, так преимущество переходит к сопернику. Нужно всегда хорошо играть в пас.

Дебют Квочко? Для первого раза здорово сыграл, молодец. Илья недавно присоединился к команде. То время, что он провел с нами, еще недостаточно, чтобы полностью войти в игру. Система нашей команды отличается от того, откуда он приехал. Илья делает первые шаги», – сказал Козырев.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий