Коростелев о «Северстали»: «Периодически можем разорвать грандов нашего хоккея, но иногда уступаем прямым конкурентам. Мне подходит система Козырева»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Никита Коростелев Хоккей

Никита Коростелев заявил, что ему подходит система Андрея Козырева.

– Под руководством Андрея Козырева ты сейчас заходишь на свой самый результативный сезон в КХЛ. Чем именно тебе импонирует этот специалист?

– Андрей Леонидович мне очень сильно помогает. Мне подходит его система.

Я уже не раз говорил о том, что при нем я показываю свой лучший хоккей. Надеюсь, что все так и будет продолжаться, что команда будет побеждать все больше и больше.

– Ты как-то сказал, что любишь играть на инстинктах. Насколько тебе для этого подходит система Козырева? Со стороны кажется, что в ней нет вообще никаких рамок для творческих игроков.

– В хоккее всегда много думать противопоказано. В любой системе ты всегда играешь на инстинктах.

Просто при этом еще нужно подстраиваться под ту игру, которую предлагает тренерский штаб. Игра на инстинктах характеризует наш хоккей.

– Седьмое текущее место в турнирной таблице Запада – это примерно тот результат, на который вы рассчитывали перед началом сезона?

– Однозначно нет. У нас впереди вторая часть сезона, в течение которой мы постараемся подняться повыше.

Периодически мы можем разорвать грандов нашего хоккея, но иногда уступаем прямым конкурентам, вместе с которыми боремся за плей-офф.

Будем стараться развиваться и побеждать во второй половине регулярного чемпионата, – сказал нападающий «Северстали» Никита Коростелев.

1 комментарий
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До поры до времени К😉зырева лучше держать в рукаве
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