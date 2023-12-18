Коростелев о «Северстали»: «Периодически можем разорвать грандов нашего хоккея, но иногда уступаем прямым конкурентам. Мне подходит система Козырева»

Никита Коростелев заявил, что ему подходит система Андрея Козырева.

– Под руководством ты сейчас заходишь на свой самый результативный сезон в . Чем именно тебе импонирует этот специалист?

– Андрей Леонидович мне очень сильно помогает. Мне подходит его система.

Я уже не раз говорил о том, что при нем я показываю свой лучший хоккей. Надеюсь, что все так и будет продолжаться, что команда будет побеждать все больше и больше.

– Ты как-то сказал, что любишь играть на инстинктах. Насколько тебе для этого подходит система Козырева? Со стороны кажется, что в ней нет вообще никаких рамок для творческих игроков.

– В хоккее всегда много думать противопоказано. В любой системе ты всегда играешь на инстинктах.

Просто при этом еще нужно подстраиваться под ту игру, которую предлагает тренерский штаб. Игра на инстинктах характеризует наш хоккей.

– Седьмое текущее место в турнирной таблице Запада – это примерно тот результат, на который вы рассчитывали перед началом сезона?

– Однозначно нет. У нас впереди вторая часть сезона, в течение которой мы постараемся подняться повыше.

Периодически мы можем разорвать грандов нашего хоккея, но иногда уступаем прямым конкурентам, вместе с которыми боремся за плей-офф.

Будем стараться развиваться и побеждать во второй половине регулярного чемпионата, – сказал нападающий « » .