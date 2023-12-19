Никитин про 0:1 от «Северстали»: «Без забитых голов не бывает побед, это и определяло ход игры. Концовкой недовольны – проигрывая, команда должна увереннее себя чувствовать»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Северсталью».

Клуб из Ярославля потерпел поражение со счетом 0:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Без забитых голов не бывает побед. Это и определяло ход игры. Было достаточно моментов. Концовкой недовольны. Проигрывая, команда должна увереннее себя чувствовать. Особенно если ты лидер. Готовимся к следующей игре.

Были ли готовы к « »? Выиграли – были бы готовы. Проиграли – значит, не готовы. Естественно, мы понимали, что будет на льду. Головой были готовы, а ногами нет. Научно доказанная вещь – организм после отдыха тратит больше энергии на восстановление, чем получает. Здесь важно, чтобы отдохнула голова. Надеюсь, что получили заряд для головы во время отдыха. А заряд для ног получили в этом матче.

Игра Акмальдинова? Он сыграл солидно в сборной, всю предсезонку с нами прошел, но получил травму. Он заслужил шанс. У Марка Ульева все впереди. Он тренировался с нами три дня. Моменты Никулина? Будем вправлять ему снайперский прицел. Конечно, этих голов не хватает. Не забил он, должны были другие забить», – сказал .