Мальцев об АХЛ: «В России, если ты играешь хорошо, тебя выпускают. А там все начиналось с тренировок. Каждый день была конкуренция, я не расслаблялся вообще»
Михаил Мальцев отметил, что получил большой опыт в Америке.
Нападающий до конца сезона присоединился к «Спартаку» на правах аренды из «Лос-Анджелеса».
В этом сезоне Михаил Мальцев играл в АХЛ за «Онтарио Рейн».
– В чем вы стали сильнее в АХЛ?
– У меня каждый день была конкуренция. Я не расслаблялся вообще. Научился каждый день доказывать, работать. Раньше такое не особо случалось. Я чувствовал талант и просто тренировался. А когда приехал в Америку, то все изменилось.
Я начинал в запасе, в четвертом звене. Не всегда играл в первый год. И пришлось уже с этим что-то делать. Мне сказали: «Если ты будешь хорошо тренироваться, то начнешь играть». У нас в России было так, что если ты играешь хорошо, то тебя выпускают. А там все начиналось с тренировок.
Я получил большой опыт. Другая страна, иная культура. Разница вообще во всем. Больше прибавил ментально, наверное.
– Вам было важно уйти в «Спартак» через аренду, чтобы поиграть еще в системе «Кингс» в этом году, если так сложится?
– Ну да, я не люблю обрывать концы. Если есть шанс, то почему нет? Если я им еще понадоблюсь, то посмотрим, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.
+ паспорт решает.