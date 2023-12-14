Мальцев об АХЛ: «В России, если ты играешь хорошо, тебя выпускают. А там все начиналось с тренировок. Каждый день была конкуренция, я не расслаблялся вообще»

Теги Спартак АХЛ КХЛ Матч ТВ Онтарио Рейн Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев отметил, что получил большой опыт в Америке.

Нападающий до конца сезона присоединился к «Спартаку» на правах аренды из «Лос-Анджелеса».

В этом сезоне Михаил Мальцев играл в АХЛ за «Онтарио Рейн».

– В чем вы стали сильнее в АХЛ?

– У меня каждый день была конкуренция. Я не расслаблялся вообще. Научился каждый день доказывать, работать. Раньше такое не особо случалось. Я чувствовал талант и просто тренировался. А когда приехал в Америку, то все изменилось.

Я начинал в запасе, в четвертом звене. Не всегда играл в первый год. И пришлось уже с этим что-то делать. Мне сказали: «Если ты будешь хорошо тренироваться, то начнешь играть». У нас в России было так, что если ты играешь хорошо, то тебя выпускают. А там все начиналось с тренировок.

Я получил большой опыт. Другая страна, иная культура. Разница вообще во всем. Больше прибавил ментально, наверное.

– Вам было важно уйти в «Спартак» через аренду, чтобы поиграть еще в системе «Кингс» в этом году, если так сложится?

– Ну да, я не люблю обрывать концы. Если есть шанс, то почему нет? Если я им еще понадоблюсь, то посмотрим, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.

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4 комментария
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Придумали ещё какую-то конкуренцию, совсем сбрендили
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"У нас в России было так, что если ты играешь хорошо, то тебя выпускают."
+ паспорт решает.
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Всё лучшее рождается в условиях конкуренции, самое лучшее - постоянной жесточайшей конкуренции, здесь и сейчас карьера точно вверх не пойдёт
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типа сюда отдохнуть приехал?
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