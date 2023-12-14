Мальцев о возвращении в Россию: «Все вокруг говорят по-русски. Это очень кайфово. Последний месяц я уже устал говорить по-английски»

Михаил Мальцев после перехода в «Спартак» высказался о возвращении в Россию.

Нападающий до конца сезона присоединился к команде на правах аренды из « ». В этом сезоне Михаил Мальцев играл в за « ».

– Вы вернулись в Россию. Какая у вас самая сильная эмоция?

– Все вокруг говорят по-русски. Это очень кайфово. Последний месяц я уже устал говорить по-английски. И у меня впервые не оказалось русских ребят в команде. был отправлен в ЕСHL, а у из «Кингс» было другое расписание.

– Вы шутили, что готовы сдать Алексу Гальченюку свою квартиру в Санкт-Петербурге. А сами у кого сняли в Москве?

– Мне просто дали риелтора, и я быстро нашел. Квартира рядом с «Мегаспортом» на Ходынке. У меня нет машины, буду ходить пешком.

И мне повезло, что снял на короткий срок. На несколько месяцев, до конца сезона КХЛ, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.