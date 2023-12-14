Мальцев о возвращении в Россию: «Все вокруг говорят по-русски. Это очень кайфово. Последний месяц я уже устал говорить по-английски»
Михаил Мальцев после перехода в «Спартак» высказался о возвращении в Россию.
Нападающий до конца сезона присоединился к команде на правах аренды из «Лос-Анджелеса». В этом сезоне Михаил Мальцев играл в АХЛ за «Онтарио Рейн».
– Вы вернулись в Россию. Какая у вас самая сильная эмоция?
– Все вокруг говорят по-русски. Это очень кайфово. Последний месяц я уже устал говорить по-английски. И у меня впервые не оказалось русских ребят в команде. Никита Павлычев был отправлен в ЕСHL, а у Влада Гаврикова из «Кингс» было другое расписание.
– Вы шутили, что готовы сдать Алексу Гальченюку свою квартиру в Санкт-Петербурге. А сами у кого сняли в Москве?
– Мне просто дали риелтора, и я быстро нашел. Квартира рядом с «Мегаспортом» на Ходынке. У меня нет машины, буду ходить пешком.
И мне повезло, что снял на короткий срок. На несколько месяцев, до конца сезона КХЛ, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.