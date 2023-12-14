Мальцев об авторитете Гаврикова в «Лос-Анджелесе»: «Я захотел что-то руководству довести. Влад влегкую зашел к генменеджеру и порешал. Далеко не каждый в НХЛ так может»
Михаил Мальцев сообщил, что Владислав Гавриков помог ему в переговорах с «Кингс».
Ранее Мальцев до конца сезона присоединился к «Спартаку» на правах аренды из «Лос-Анджелеса». В этом сезоне он играл в АХЛ за «Онтарио Рейн».
Михаил Мальцев отреагировал на новость о травме Владислава Гаврикова.
«Гавру – здоровья и скорее поправиться, и еще хочу историю рассказать, в каком он в «ЛА» авторитете.
Несколько недель шли переговоры по моему отъезду в Москву, были нюансы, и в один момент я захотел еще что-то руководству довести, а агента дергать не хотел постоянно.
И в итоге Влад влегкую зашел к генменеджеру «ЛА» и что было надо порешал. Поверьте, далеко не каждый в НХЛ так может», – написал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.
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