Мальцев об авторитете Гаврикова в «Лос-Анджелесе»: «Я захотел что-то руководству довести. Влад влегкую зашел к генменеджеру и порешал. Далеко не каждый в НХЛ так может»

Михаил Мальцев сообщил, что Владислав Гавриков помог ему в переговорах с «Кингс».

Ранее Мальцев до конца сезона присоединился к « » на правах аренды из «Лос-Анджелеса». В этом сезоне он играл в АХЛ за «Онтарио Рейн».

отреагировал на новость о травме .

«Гавру – здоровья и скорее поправиться, и еще хочу историю рассказать, в каком он в «ЛА» авторитете.

Несколько недель шли переговоры по моему отъезду в Москву, были нюансы, и в один момент я захотел еще что-то руководству довести, а агента дергать не хотел постоянно.

И в итоге Влад влегкую зашел к генменеджеру «ЛА» и что было надо порешал. Поверьте, далеко не каждый в так может», – написал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.

Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков пропустит несколько недель из-за травмы