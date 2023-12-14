Мальцев об авторитете Гаврикова в «Лос-Анджелесе»: «Я захотел что-то руководству довести. Влад влегкую зашел к генменеджеру и порешал. Далеко не каждый в НХЛ так может»

Теги Спартак Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Владислав Гавриков Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев сообщил, что Владислав Гавриков помог ему в переговорах с «Кингс».

Ранее Мальцев до конца сезона присоединился к «Спартаку» на правах аренды из «Лос-Анджелеса». В этом сезоне он играл в АХЛ за «Онтарио Рейн».

Михаил Мальцев отреагировал на новость о травме Владислава Гаврикова.

«Гавру – здоровья и скорее поправиться, и еще хочу историю рассказать, в каком он в «ЛА» авторитете.

Несколько недель шли переговоры по моему отъезду в Москву, были нюансы, и в один момент я захотел еще что-то руководству довести, а агента дергать не хотел постоянно.

И в итоге Влад влегкую зашел к генменеджеру «ЛА» и что было надо порешал. Поверьте, далеко не каждый в НХЛ так может», – написал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.

Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков пропустит несколько недель из-за травмы

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9 комментариев
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Рискую предположить, что Владислав хорошо владеет английским языком и есть лидерские качества)
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ногой дверь открыл...
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Ответ Ваня Аналитик
ногой дверь открыл...
И сказал: вот скажи мне американец… )))
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Жаль, Гэврикофф надолго сломался… Хорошо зашел в Кингз во вторую пару защитников.
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Ответ Павел Мантлер
Рискую предположить, что Владислав хорошо владеет английским языком и есть лидерские качества)
Это у нас к начальству привыкли идти на полусогнутых, в НХЛ хороший манагер всегда открыт для решения проблем игроков. Ну а так, да, язык надо изучать, без этого никуда.
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Такое достигается хорошей игрой и тогда тебя ценят в команде , у тебя заработан твоим трудом и мастерством авторитет !
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https://twitter.com/LAKings/status/1732279220938875181
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Ответ Ваня Аналитик
ногой дверь открыл...
с языка снял))
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Ответ nupor
И сказал: вот скажи мне американец… )))
...вся сила в коксе?
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