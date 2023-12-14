Мальцев о «Лос-Анджелесе»: «Говорили, что я чуть ли не первый на вызов из АХЛ. Но время шло, в ноябре стало совсем грустно. Мне честно сказали: «Такая ситуация, пока никого не поднимаем»

Теги Спартак Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ АХЛ КХЛ Роман Беляев Матч ТВ Онтарио Рейн Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев прокомментировал свое решение вернуться в КХЛ.

Нападающий до конца сезона присоединился к «Спартаку» на правах аренды из «Лос-Анджелеса».

В этом сезоне Михаил Мальцев играл в АХЛ за «Онтарио Рейн».

– Вы говорили, что видите свою карьеру иначе, чем просто быть ветеранчиком в АХЛ. Но зачем подписали летом контракт с «Лос-Анджелес Кингс»? Неужели думали, что вас поднимут в НХЛ?

– А там никого не вызвали из АХЛ за все месяцы. Мне сказали честно: «Мы тебя понимаем, но у нас такая ситуация. Мы пока никого не поднимаем из фарм-клуба». Я их понял, без обид.

Мне говорили, что я чуть ли не первый на вызов. Но время шло, и надо было уже что-то делать. И у нас имелась договоренность, что если я особо не получу шансы до декабря, то меня могут отпустить.

– Хотя бы с Анже Копитаром и другими звездами удалось потренироваться?

– Не особо, потому что «Лос-Анджелес» улетел в Австралию. А я не успел сделать визу, и руководство мне сказало: «Жаль, что так получилось».

Особо возможности не было у меня с Копитаром пересечься. Все в разных группах тренировались. А так мы на одной арене были, видели друг друга, здоровались.

– В какой момент вы наелись АХЛ? Поняли, что все.

– Где-то в ноябре стало совсем грустно. Я приехал настроенный, отработал в тренировочном лагере. Хорошо сыграл, была одна из лучших моих предсезонок за пять лет. Когда меня спустили в АХЛ, то в первых матчах был нацелен: «Вот сейчас я докажу…»

Но время шло, и после 10 матчей было видно, что у «Лос-Анджелеса» не только никто не травмируется, но и там состав особо не меняют. Я уже начал задумываться: если еще месяц не будет изменений, то подумаю, что делать дальше.

– Когда решение созрело, вы сами позвонили спортивному директору «Спартака» Роману Беляеву?

– Я не привык общаться с менеджерами, – не совсем этично. Просто передал все агенту, а он уже решил все вопросы, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.

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5 комментариев
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Мальцев же центр, да? Подписывался в команду, в которой уже есть Копитар, Дано и Дюбуа (либо его еще не обменяли на тот момент, не помню). но один черт. на что он расчитывал? в боттом-6 бегать?
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Статистика у него , конечно, к 25 годам сумасшедшая . Целых 7 шайб в КХЛ и НХЛ . А он точно форвард ?
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Ответ Radik_2.0
Мальцев же центр, да? Подписывался в команду, в которой уже есть Копитар, Дано и Дюбуа (либо его еще не обменяли на тот момент, не помню). но один черт. на что он расчитывал? в боттом-6 бегать?
Хотя казалось, за Дюбуа отдали трех игроков основы… Лучше попробовать камбэк через 1 летний односторонний потом
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Ответ Radik_2.0
Мальцев же центр, да? Подписывался в команду, в которой уже есть Копитар, Дано и Дюбуа (либо его еще не обменяли на тот момент, не помню). но один черт. на что он расчитывал? в боттом-6 бегать?
Левый крайний
Но в целом ситуацию не меняет - при здоровой основе в ЛА шанс получить сложно
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Ответ kvint(ksk)
Статистика у него , конечно, к 25 годам сумасшедшая . Целых 7 шайб в КХЛ и НХЛ . А он точно форвард ?
Ну вот половину декабря, январь, февраль и март - посмотрим. Форвард он или нет. Эти 3,5 месяца дадут много ответов по нему.
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