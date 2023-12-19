Кросби вышел на чистое 13-е место по очкам в истории НХЛ (1535), обогнав Рекки. До идущего 12-м Торнтона – 4 балла

Сидни Кросби вышел на чистое 13-е место по очкам в истории НХЛ (1535).

Капитан « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Миннесотой» (4:3) в регулярном чемпионате.

В его активе стало 33 (18+15) очка в 30 играх в этом сезоне. За карьеру – 1535 (568+967) баллов в 1220 играх.

36-летний канадец вышел на чистое 13-е место по очкам в истории лиги, обогнав (1533 балла в 1652 играх, 577+956).

На 12-м месте идет (1539 в 1714, 410+1169).

В топ-11 входят Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915), Джо Сакик (1641 в 1378), Фил Эспозито (1590 в 1282) и Рэй Бурк (1579 в 1612).