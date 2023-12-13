Кросби вышел на 14-е место в истории НХЛ по передачам (965), обогнав Гилмора. У всех игроков из топ-13 по 1000+ ассистов

Сидни Кросби вышел на 14-е место в истории НХЛ по передачам (965).

Капитан « » ассистировал Джейку Генцелу при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:2).

В его активе стало 28 (15+13) очков в 27 играх. За карьеру в лиге – 1530 (565+965) очков в 1217 играх.

вышел на 14-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги, обогнав (964 передачи в 1474 играх).

Все игроки из топ-13 имеют в активе по 1000 и более передач.

Это Уэйн Гретцки (1963 в 1487 играх), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514), Горди Хоу (1049 в 1767), Марсель Дионн (1040 в 1348), Марио Лемье (1033 в 915) и Джо Сакик (1016 в 1378).