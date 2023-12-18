Ротенберг о «России 25» на КПК: «Мы смогли показать, что можно играть в комбинационный хоккей и доминировать. Беларусь и Казахстан провели матчи жизни»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг сказал, что «Россия 25» сыграла в комбинационный хоккей.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.

Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

«Я маленьким мальчиком всегда смотрел «Приз «Известий», где выступали все великие. В СССР этот турнир всегда был как праздник, и мы всегда имели победные традиции, культуру боления за сборную страны.

Это наша культура, мы смогли показать, что можно играть, доминируя, можно забивать много шайб, играть в комбинационный хоккей.

У нас очень талантливые ребята, Гребенкин, Конюшков, Атанасов, проявили себя с наилучшей стороны. Это неограненные таланты, которых у нас много. С ними надо работать, и на международном уровне они получают необходимый для развития опыт. Конкуренция – двигатель прогресса.

Вы видели сборную Беларуси, которая вчера сыграла матч жизни. Сборную Казахстана, которая сегодня сыграла матч жизни. Каждому игроку важно играть матчи с самым высоким уровнем конкуренции», – сообщил Ротенберг. 

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?

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15 комментариев
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Пора уже делать ежедневную вечернюю передачу вместо Урганта, где Рома и Назаров будут рассказывать о грандиозных успехах нашего хоккея, релакс перед сном...
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этот чудак ещё не наигрался в настольный хоккей, ребёнок одним словом
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Йозефинн Первоканальный!
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В следующий раз нужно Турцию, Монголию и Северную Корею приглашать. На их фоне ещё проще будет комбинировать и доминировать!
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когда слышу про "Матч жизни", то вспоминаются футбольные матчи времен ВОВ - в Ленинграде и концлагере.

О чем молвит этот индивид, о каких матчах жизни речь в этом никому ненужном турнире?
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Потешные Полки Ротенберга...
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Согласен с ромашкой, зритель тоже посмотрел матчи своей жизни. ничего лучше уже не увидите, закрывайте хоккей как вид спорта, спасибо велики йозе, разложил хоккей на атомы.
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Теперь неделю будет как павлин ходить.
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Атанасов неограненный талант, с которым нужно работать. Ларионову на заметку, совет старшего товарища, тренера сборной.
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Йозе Доминаторович

Такая конкуренция - твой максимум.
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Как классно с утра прочитать новости от Ротенберга! Прямо день сразу задался))) Ну,согласитесь друзья,скучно было бы без него ! А так все развлекуха от этого великого мастера посвистеть и почесать)))
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Ответ Oleg Olegov
Атанасов неограненный талант, с которым нужно работать. Ларионову на заметку, совет старшего товарища, тренера сборной.
Спасибо ленинградским улицам за закалку характера Васи
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Ответ Matador
В следующий раз нужно Турцию, Монголию и Северную Корею приглашать. На их фоне ещё проще будет комбинировать и доминировать!
опередил, или как говорят с языка снял)))
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Ответ ivan555navi
После того, как РР выиграл КПК, задача хейтеров РР и всех русофобов теперь заключается в том, что-бы стараться преуменьшать это достижение.
смешно
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