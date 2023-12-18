Ротенберг о «России 25» на КПК: «Мы смогли показать, что можно играть в комбинационный хоккей и доминировать. Беларусь и Казахстан провели матчи жизни»

Роман Ротенберг сказал, что «Россия 25» сыграла в комбинационный хоккей.

Команда «Россия 25» под руководством тренера обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла канала.

Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана, (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

«Я маленьким мальчиком всегда смотрел «Приз «Известий», где выступали все великие. В СССР этот турнир всегда был как праздник, и мы всегда имели победные традиции, культуру боления за сборную страны.

Это наша культура, мы смогли показать, что можно играть, доминируя, можно забивать много шайб, играть в комбинационный хоккей.

У нас очень талантливые ребята, Гребенкин, Конюшков, Атанасов, проявили себя с наилучшей стороны. Это неограненные таланты, которых у нас много. С ними надо работать, и на международном уровне они получают необходимый для развития опыт. Конкуренция – двигатель прогресса.

Вы видели сборную Беларуси, которая вчера сыграла матч жизни. Сборную Казахстана, которая сегодня сыграла матч жизни. Каждому игроку важно играть матчи с самым высоким уровнем конкуренции», – сообщил Ротенберг.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?