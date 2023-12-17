Ротенберг о «России 25» на КПК: «Показали силу нашего хоккея. Люди бросили клубы, приехали – настоящие патриоты. Главное было выиграть для нашей страны»

Теги Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Александр Никишин сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает игроков «России 25» настоящими патриотами.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.

Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

– Как удалось сплотить ребят за такой короткий срок?

– Секретов нет, собрали дружный коллектив, каждый игрок заслужил место в сборной в первую очередь по человеческим качествам. Дружность коллектива – заслуга самих ребят и капитана команды Александра Никишина, который помогал тренерскому штабу.

Побеждает всегда самая дружная команда. Сборная России на этом турнире – самая дружная команда, поэтому и выиграли.

Все получили удовольствие от игры, мы забили 15 шайб за три матча. Это достойный результат, это и есть наши традиции – получать удовольствие от комбинационного хоккея. Благодарность каждому игроку, всему персоналу.

Да, непростой график, люди бросили свои клубы, приехали сюда, но сборная – на первом месте. Все настоящие патриоты, все отдали все, что могли, вытащили эту победу. Главное было выиграть для нашей страны и нашей сборной.

– Противился ли кто-то из клубов отправке игроков на турнир?

– Это уже пусть будет на совести каждого. Каждый работает по совести. Желание каждого игрока сыграть за сборную и было основным фактором. Каждый игрок хотел приехать сюда, это мои личные контакты с каждым игроком.

Мы со многими игроками работаем уже 10 лет, несколько раз мы выигрывали Кубок Первого канала, когда я был менеджером. В прошлом году не получилось, я не участвовал в том году в сборной России. Слава богу, в этом году получилось.

Надо было показать силу нашего хоккея, мы это сделали, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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37 комментариев
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Золотой ты человек, Роман Борисович! Не бережешь себя совсем, всё о России думаешь.
+31
-2
+29
Патриот Роман вроде призывного возраста.
Почему он не в окопах в тяжелый для Родины час?
+28
-3
+25
"Мы со многими игроками работаем уже 10 лет, несколько раз мы выигрывали Кубок Первого канала, когда я был менеджером. В прошлом году не получилось, я не участвовал в том году в сборной России. Слава богу, в этом году получилось"

Ахахахаха))))
+23
0
+23
Его вообще когда нибудь отпускает?)
+16
0
+16
Ответ Lanc
Патриот Роман вроде призывного возраста. Почему он не в окопах в тяжелый для Родины час?
ты ему предлагаешь идти служить в Финляндии на границе с Россией?
+10
-1
+9
Чего-то навеяло.
«Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Москвошвея! Москвошвея! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!»
+9
-1
+8
Ответ Beast
Золотой ты человек, Роман Борисович! Не бережешь себя совсем, всё о России думаешь.
о России-25
+7
0
+7
Вот он это все на полном серьезе??? Что у него вообще в голове??? Как с ним люди вообще общаются???!!! Это же можно в дурку уехать!!!
+8
-1
+7
Он может не лозунгами говорить?
+6
0
+6
Вы еле выиграли матч с Беларусью, о какой силе ты говоришь, Буратино?!
+4
0
+4
Ответ Свой среди чужих
Вот он это все на полном серьезе??? Что у него вообще в голове??? Как с ним люди вообще общаются???!!! Это же можно в дурку уехать!!!
таких полстраны
+3
0
+3
Он ещё не предлагал назначить 16 декабря "днём российского хоккея"?
+3
0
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Против Беларуси играли судьи. Понимаю, РР не стыдно, а вот хоккеисты похоже ТОЖЕ привыкли к таким победам, тем более там большинство из СКА.
+2
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Бросили СКА, предатели получается.
+2
0
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Поведение, видимо, обусловлено наличием паспорта страны нато, у него какой-то внутренний стыд за это, но сильно переигрывает, пытаясь показать безмерную любовь к РФ
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0
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хуже кринжатины я не слышал честно. просто вот не бывает хуже
+2
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+2
у половины сборной никто особо и не спрашивал...
+3
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Юдаков отдал всё что смог, и фактически вытащил вчера игру, а ему нет благодарности от РР.
+1
0
+1
Питерские извините но вы это заслужили. Ленинграда больше нет! Есть газпром-сити. Этот дибил скоро и Семака подвинет и будет Зенитом руководить по совместительству.
+1
0
+1
Шамана переслушал
+1
0
+1
Зеленский же прошёл путь от клоуна до президента, Рома решил повторить...
+4
-3
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Ответ Тимофей Самсонов
таких полстраны
Ну таких тяжелых пациентов все таки поменьше.
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Ответ Тимофей Самсонов
таких полстраны
Больше (((
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В Финляндии праздник!
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Персонаж чист поржать с него
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Ответ sergen
Его вообще когда нибудь отпускает?)
Вот да, реально столица веществ
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Ответ Гуго
Чего-то навеяло. «Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Москвошвея! Москвошвея! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!»
В точку
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Ответ Контрольный выстрел
Комментарий удален модератором
Есть ощущения,что всё таки сыграет))
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18 декабря уже объявили выходным днем?
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Ромка главный ньюс мейкер и мастер заголовков на спортсе …мастер
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