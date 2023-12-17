Ротенберг о «России 25» на КПК: «Показали силу нашего хоккея. Люди бросили клубы, приехали – настоящие патриоты. Главное было выиграть для нашей страны»
Роман Ротенберг считает игроков «России 25» настоящими патриотами.
Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.
Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).
– Как удалось сплотить ребят за такой короткий срок?
– Секретов нет, собрали дружный коллектив, каждый игрок заслужил место в сборной в первую очередь по человеческим качествам. Дружность коллектива – заслуга самих ребят и капитана команды Александра Никишина, который помогал тренерскому штабу.
Побеждает всегда самая дружная команда. Сборная России на этом турнире – самая дружная команда, поэтому и выиграли.
Все получили удовольствие от игры, мы забили 15 шайб за три матча. Это достойный результат, это и есть наши традиции – получать удовольствие от комбинационного хоккея. Благодарность каждому игроку, всему персоналу.
Да, непростой график, люди бросили свои клубы, приехали сюда, но сборная – на первом месте. Все настоящие патриоты, все отдали все, что могли, вытащили эту победу. Главное было выиграть для нашей страны и нашей сборной.
– Противился ли кто-то из клубов отправке игроков на турнир?
– Это уже пусть будет на совести каждого. Каждый работает по совести. Желание каждого игрока сыграть за сборную и было основным фактором. Каждый игрок хотел приехать сюда, это мои личные контакты с каждым игроком.
Мы со многими игроками работаем уже 10 лет, несколько раз мы выигрывали Кубок Первого канала, когда я был менеджером. В прошлом году не получилось, я не участвовал в том году в сборной России. Слава богу, в этом году получилось.
Надо было показать силу нашего хоккея, мы это сделали, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Почему он не в окопах в тяжелый для Родины час?
Ахахахаха))))
«Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Москвошвея! Москвошвея! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!»