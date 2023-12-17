Ротенберг о «России 25» на КПК: «Показали силу нашего хоккея. Люди бросили клубы, приехали – настоящие патриоты. Главное было выиграть для нашей страны»

Роман Ротенберг считает игроков «России 25» настоящими патриотами.

Команда «Россия 25» под руководством тренера обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.

Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

– Как удалось сплотить ребят за такой короткий срок?

– Секретов нет, собрали дружный коллектив, каждый игрок заслужил место в сборной в первую очередь по человеческим качествам. Дружность коллектива – заслуга самих ребят и капитана команды , который помогал тренерскому штабу.

Побеждает всегда самая дружная команда. Сборная России на этом турнире – самая дружная команда, поэтому и выиграли.

Все получили удовольствие от игры, мы забили 15 шайб за три матча. Это достойный результат, это и есть наши традиции – получать удовольствие от комбинационного хоккея. Благодарность каждому игроку, всему персоналу.

Да, непростой график, люди бросили свои клубы, приехали сюда, но сборная – на первом месте. Все настоящие патриоты, все отдали все, что могли, вытащили эту победу. Главное было выиграть для нашей страны и нашей сборной.

– Противился ли кто-то из клубов отправке игроков на турнир?

– Это уже пусть будет на совести каждого. Каждый работает по совести. Желание каждого игрока сыграть за сборную и было основным фактором. Каждый игрок хотел приехать сюда, это мои личные контакты с каждым игроком.

Мы со многими игроками работаем уже 10 лет, несколько раз мы выигрывали Кубок Первого канала, когда я был менеджером. В прошлом году не получилось, я не участвовал в том году в сборной России. Слава богу, в этом году получилось.

Надо было показать силу нашего хоккея, мы это сделали, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.