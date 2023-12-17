Ротенберг о «России 25» на КПК: «Вытащили каждый матч. Это и есть русский характер, воля к победе. Детишки пойдут в хоккей, смотря на эти игры»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о русском характере после победы над Казахстаном.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.

Россияне выиграли все три матча на турнире – у Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

«Было очень непросто, в каждом матче мы проигрывали, каждый вытащили. Это и есть наш русский характер, воля к победе. Сегодня также прошло по сценарию, где-то заманили, а потом победили.

Огромная благодарность организаторам и болельщикам. Такой хоккей нам нужен. Смотря на эти игры, многие детишки пойдут в хоккей.

А мы будем дальше работать, готовиться к следующему турниру», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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14 комментариев
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Я не понял, а что там с системой? Теперь заманиваем и выигрываем? А как же система?
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Даже не знаешь уже, что писать.
Этот недотурнир рядом не стоит даже с олимпиадой 2018 и 2022.
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Включил сегодня в третьем периоде, думал, что-нибудь про Васю скажут. Вот вроде бы играет сборная, выигрывает, на трибунах около 10 тысяч, а слышны реплики и подсказки игроков на площадке. Становится сразу понятно, какой контингент находится на трибунах. Сколько бы не лили в уши Ротан и иже с ними патриотической лабуды, никому эта сборная и этот турнир не интересны.
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Бедные детишки, не знают, что их ждёт...
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Новости российского хоккея это лютый сюр
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как говорил Маслаченко: "учитесь детишки"!
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Ни один из моих знакомых, как и я сам не смотрели этот шляпный турнир, имени Ротенберга. Для кого он играется вообще, какие детишки будут его вспоминать?)
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Ответ RWMen
Что значит даже? По-твоему ОИ это позорные турниры, что тогда скажешь про последний ЧМ,где солировали немцы и латыши??? Победа на ОИ-это не какая-то хрень, если что!
ЧМ был шикарным, Россия на нем бы и в топ-5 не попала)) особенно Россия25
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Можете подсказать хороший спортивный ресурс, где нет Ротенберга, депутатов и Путин-тим в таких количествах? Конечно все эти посты привлекают много комментаторов, но может быть хватит уже уничтожать свой же сайт? Спортс вы недавно писали про то, как создавался ламповый спортс. Сейчас что случилось? К чему это обилие петрушки в новостной ленте?
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