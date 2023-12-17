Ротенберг о «России 25» на КПК: «Вытащили каждый матч. Это и есть русский характер, воля к победе. Детишки пойдут в хоккей, смотря на эти игры»
Роман Ротенберг высказался о русском характере после победы над Казахстаном.
Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла Кубок Первого канала.
Россияне выиграли все три матча на турнире – у Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).
«Было очень непросто, в каждом матче мы проигрывали, каждый вытащили. Это и есть наш русский характер, воля к победе. Сегодня также прошло по сценарию, где-то заманили, а потом победили.
Огромная благодарность организаторам и болельщикам. Такой хоккей нам нужен. Смотря на эти игры, многие детишки пойдут в хоккей.
А мы будем дальше работать, готовиться к следующему турниру», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Этот недотурнир рядом не стоит даже с олимпиадой 2018 и 2022.