Ротенберг о «России 25» на КПК: «Вытащили каждый матч. Это и есть русский характер, воля к победе. Детишки пойдут в хоккей, смотря на эти игры»

Роман Ротенберг высказался о русском характере после победы над Казахстаном.

Команда «Россия 25» под руководством тренера обыграла сборную Казахстана (5:2) и выиграла .

Россияне выиграли все три матча на турнире – у , (5:3) и «Звезд и » (5:2).

«Было очень непросто, в каждом матче мы проигрывали, каждый вытащили. Это и есть наш русский характер, воля к победе. Сегодня также прошло по сценарию, где-то заманили, а потом победили.

Огромная благодарность организаторам и болельщикам. Такой хоккей нам нужен. Смотря на эти игры, многие детишки пойдут в хоккей.

А мы будем дальше работать, готовиться к следующему турниру», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.