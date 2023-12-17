Ротенберг – игрокам «России 25»: «Очень важно было вернуть победные традиции нашего хоккея. Мы это сделали»

Теги Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался после победы на Кубке Первого канала.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг обратился к игрокам в раздевалке после победы над Казахстаном (5:2).

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ». 

«Во-первых, хотел сказать каждому спасибо огромное. Вы приехали в сборную, внесли свой вклад в победу. Вашим клубам, каждому клубу, который делегировал ребят.

Очень важно было сегодня нам вернуть победные традиции нашего хоккея. Мы это вместе сделали. Все красавцы, молодчики. С победой, мужики!» – сказал Ротенберг игрокам в раздевалке.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете, чем она отличается от настоящей сборной России?

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23 комментария
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Да что ты, черт побери, такое?
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Скажи наркотикам "иногда")
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выиграли никому не нужный мусорный кубок в финале с самим Казахстаном, лол)))
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следующий этап - игры с Дюсш разных возрастов. главное, что гордости будет, если победят. скажет типо обыграли лучших молодых парней своих поколений 😂
+9
-1
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Ответ Sanan1908
Ой блин. Что же будет нести если каким-то образом они Канаду , Финляндию, Швецию выиграют. Боюсь даже не представить
Ну для начала, когда снова будет хотя бы Швеция с Финляндией - это будет означать конец того конца, что начался сразу за концом конца пандемии 😏
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+6
Ой блин. Что же будет нести если каким-то образом они Канаду , Финляндию, Швецию выиграют. Боюсь даже не представить
+6
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Ответ dmitriy1981
Скажи наркотикам "иногда")
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Мне кажется во время новогоднего обращения к народу, президент обязательно скажет об этой великой победе на благо Родины
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Он всё дальше и дальше от адекватности.
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заслужили ЗМС, не меньше
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Вот скажите товарищи специалисты (ведь на спортс комментарии пишут только специалисты во всём), вот он нюхает? Или он думает, что все вокруг нюхают?! Просто молодой, наверное даже неплохо образованный и обеспеченный чувак не может вот так сходу давать такие «пафосные» речи, полные эпитетов и псевдо патриотической чуши, что он выдаёт через предложение. А между этих предложений у него «лужи на льду».🤣
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🤢🤢🤢 достал уже
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Победные традиции, что ты несёшь
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Мерседесы всем
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Это тоже самое, если бы я пятиклашек отпинал бы в школе
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Аха-ха-ха!
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Господи, что он несёт 🤦‍♂️
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Мы продолжили победные традиции Суворова и Жукова - добавил Ротенберг и передал косяк дальше по кругу
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До возвращения победных традиции может пока заткнуться и дать время профессионалам?
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Вы выиграли при помощи судей ни кому во всём мире не интересный турнир - Рома -Четвертак ((( и не со сборной , а с теми кто согласился на это постыдное шоу.
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Вернули победные традиции... я что-то пропустил? мы Канаду натянули?
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Какой интересный пациент)))
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На спортсе даже про ‘Никольскую’ уже устали шутить, а этого никак не отпускает
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