Ротенберг – игрокам «России 25»: «Очень важно было вернуть победные традиции нашего хоккея. Мы это сделали»

Роман Ротенберг высказался после победы на Кубке Первого канала.

Главный тренер сборной «России 25» обратился к игрокам в раздевалке после победы над (5:2).

Россия впервые с 2020 года выиграла канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

«Во-первых, хотел сказать каждому спасибо огромное. Вы приехали в сборную, внесли свой вклад в победу. Вашим клубам, каждому клубу, который делегировал ребят.

Очень важно было сегодня нам вернуть победные традиции нашего хоккея. Мы это вместе сделали. Все красавцы, молодчики. С победой, мужики!» – сказал Ротенберг игрокам в раздевалке.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете, чем она отличается от настоящей сборной России?