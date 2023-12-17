Дементьев о Кубке Первого канала: «Участие в ЧМ – вопрос времени, нельзя отпускать организационную работу в сборной. У «России 25» был интересный состав»

Алексей Дементьев поделился мыслями о важности Кубка Первого канала.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) в заключительном матче турнира и выиграла канала.

Второе место на турнире заняла сборная , третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ».

«Участие в чемпионатах мира лишь вопрос времени, и нельзя отпускать организационную работу в сборной.

Все, что делается для сборных России и Беларуси в нынешних обстоятельствах, – наиболее приемлемый формат проведения соревнований. На все происходящее можно смотреть шире. Сам факт вызова игроков и совместных сборов уже говорит о многом.

Форматы проведения турниров и комплектации состава сборной могут быть разными. У «России 25» был достаточно интересный состав и сочетания звеньев. Сборная «Звезд и ВХЛ» тоже не затерялась, она создавала серьезное сопротивление другим командам», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.