Третьяк о «России 25» на КПК: «В декабре перед сборной стоит одна задача: выиграть на глазах своих болельщиков, показав фирменный атакующий хоккей. Команде это удалось»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк отметил зрелищную игру «России 25» на Кубке Первого канала.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2) в заключительном матче турнира и выиграла Кубок Первого канала.

– Довольны ли составом, который поехал на Кубок Первого канала?

– Каждый год в декабре перед сборной стоит одна задача: выиграть на глазах своих болельщиков, и при этом показать наш фирменный атакующий хоккей. Команде это удалось, и поэтому я доволен.

Три победы в трех встречах, зрелищная игра команды, много ярких комбинаций, опасных бросков и заброшенных шайб.

Все молодцы, итоги и впечатления от турнира – только положительные, – передает слова главы ФХР Владислава Третьяка корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

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6 комментариев
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Самая заманивающая система! Её боялись даже канадцы!
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Фирменный унылый хоккей наверно. Опять на фоне таблеток путается в смыслах.
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🤢
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Позор всем членам высшего общества нашего хоккея... Начиная от босса, заканчивая длинными языками.... Даже противно говорить про земляка-тафгая!!! (((
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