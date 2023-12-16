Мария Киселева: «Путин – тот человек, за которым идут люди. Он сильнейший и лучший президент»

Олимпийская чемпионка Мария Киселева назвала Владимира Путина лучшим президентом.

Киселева – трехкратный победитель Олимпийских игр в синхронном плавании. Она поддержала выдвижение действующего президента России на выборы 2024 года и вошла в «Команду Путина».

– Я два срока подряд была доверенным лицом президента. Моя позиция не поменялась, а только укрепилась. Путин – тот человек, за которым идут люди. Наш президент – человек, которому доверяют. Его слова соответствуют делу после сказанного. Конечно, я поддерживаю Путина.

– Не пугал возможный хейт? По сравнению с прошлыми годами могло что‑то поменяться.

– Мы только убедились в том, что Владимир Владимирович – наш лидер. Он сильнейший и лучший президент, – сказала Киселева.