Кучеров разделил с Буре 11-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Никита Кучеров вышел на 11-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Форвард « » набрал 3 (1+2) балла в игре с «Эдмонтоном» (7:4).

Теперь на его счету 779 (296+483) очков в 674 играх НХЛ.

повторил достижение Павла Буре (779 (437+342) очков в 702 играх), разделив с ним 11-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян.

На 10-м месте идет (781 (337+444) балл в 850 матчах), на 9-м – (811 (220+591) очков в 1301 игре).

Рекордсмен по очкам в среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1501 (827+674) балл в 1373 матчах).