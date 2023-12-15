Кучеров разделил с Буре 11-е место по очкам в НХЛ среди россиян
Никита Кучеров вышел на 11-е место по очкам в НХЛ среди россиян.
Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла в игре с «Эдмонтоном» (7:4).
Теперь на его счету 779 (296+483) очков в 674 играх НХЛ.
Никита Кучеров повторил достижение Павла Буре (779 (437+342) очков в 702 играх), разделив с ним 11-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян.
На 10-м месте идет Алексей Яшин (781 (337+444) балл в 850 матчах), на 9-м – Сергей Гончар (811 (220+591) очков в 1301 игре).
Рекордсмен по очкам в НХЛ среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1501 (827+674) балл в 1373 матчах).
В плей-офф он уже все доказал, да и в регулярке полный фарш по призам, тут скорее просто цифры. А мы же тут все статистики)))