Кучеров разделил с Буре 11-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Теги рейтинги Тампа-Бэй Алексей Яшин Сергей Гончар Александр Овечкин НХЛ Павел Буре Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на 11-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла в игре с «Эдмонтоном» (7:4).

Теперь на его счету 779 (296+483) очков в 674 играх НХЛ.

Никита Кучеров повторил достижение Павла Буре (779 (437+342) очков в 702 играх), разделив с ним 11-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян.

На 10-м месте идет Алексей Яшин (781 (337+444) балл в 850 матчах), на 9-м – Сергей Гончар (811 (220+591) очков в 1301 игре).

Рекордсмен по очкам в НХЛ среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1501 (827+674) балл в 1373 матчах).

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7 комментариев
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Конечно, если бы да кабы, но очень жаль, что потерян целый сезон. По очкам мерить величие то еще занятие, но все-таки на первый план они выходят. По окончанию карьеры в любом случае будет больше 1000 очков, при отсутствии травм, но лишняя сотня для борьбы за место в истории не помешала бы.

В плей-офф он уже все доказал, да и в регулярке полный фарш по призам, тут скорее просто цифры. А мы же тут все статистики)))
+12
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+12
Ответ Виктор Обезьяна
Комментарий скрыт
Буре был конечно великий игрок, один из лучших в своем поколении. Точно таким же является и Кучеров сейчас, о чем говорят и статистика и специалисты и даже ведущие игроки лиги. И даже некоторые обезьяны это признают ... из тех что поумнее и которые смотрят хоккей. Например они могут увидеть что Кучеров в каждом матче создаёт как минимум три-четыре голевых момента своим партнёрам, да и забивает много в том числе в этом сезоне... ещё несколько дней назад занимал по голам первое место в Лиге. Кроме того он в отличие от Буре выигрывал КС. И ему принадлежит рекорд по очкам среди россиян. Так что "по величию" он уже сейчас ничем не хуже Буре, но карьера продолжается ... дай бог ему здоровья! И вам тоже!
+9
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+9
Ответ Александр Бабуев
Конечно, если бы да кабы, но очень жаль, что потерян целый сезон. По очкам мерить величие то еще занятие, но все-таки на первый план они выходят. По окончанию карьеры в любом случае будет больше 1000 очков, при отсутствии травм, но лишняя сотня для борьбы за место в истории не помешала бы. В плей-офф он уже все доказал, да и в регулярке полный фарш по призам, тут скорее просто цифры. А мы же тут все статистики)))
Да он уже в истории один из топ-5 лучших российских игроков. Возможно, даже топ-3. 100 очков плюс-минус при двух Кубка Стэнли это уже мелочи.
+8
0
+8
Скоро станет 8 россиянином с 800 очками в истории нхл
+4
0
+4
Ответ Александр Бабуев
Конечно, если бы да кабы, но очень жаль, что потерян целый сезон. По очкам мерить величие то еще занятие, но все-таки на первый план они выходят. По окончанию карьеры в любом случае будет больше 1000 очков, при отсутствии травм, но лишняя сотня для борьбы за место в истории не помешала бы. В плей-офф он уже все доказал, да и в регулярке полный фарш по призам, тут скорее просто цифры. А мы же тут все статистики)))
Коня не хватает и для этого надо третью чашку брать
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