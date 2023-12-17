Андрей Коваленко: «Не вижу проблем, даже если ИИХФ исключит ФХР. Будем развивать свой чемпионат, растить молодежь»

Андрей Коваленко не видит проблемы в возможном исключении ФХР из состава ИИХФ.

В августе ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с Иваном Федотовым из‑за действующего соглашения с клубом НХЛ «Филадельфией». Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА наложили запрет на международные трансферы сроком на год.

В субботу дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции Федотова и ЦСКА. Вратарь продолжает играть в составе команды, несмотря на запрет.

Глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что если ФХР хочет остаться в международной семье, то должна заставить ЦСКА и Федотова следовать санкциям.

– ИИХФ заявила, что может исключить ФХР из своего состава. Как на это реагировать?

– Думаю, что на это должна реагировать ФХР. Я к этой организации отношения не имею, поэтому мне сложно комментировать. Чтобы комментировать такие ситуации, нужно находиться внутри конфликта. Я, к сожалению, за его пределами.

– Если ФХР исключат, насколько серьезной проблемой это станет для нашего хоккея?

– Я не вижу проблем даже в случае исключения. Наша сборная нигде не играет. Значит, мы будем развивать свой внутренний чемпионат, растить молодежь, давать возможность талантливым ребятам играть. Уверен, что сборная рано или поздно будет играть на чемпионатах мира и Олимпийских играх, – сказал олимпийский чемпион.