Люк Тардиф: «Если ФХР хочет остаться в международной семье, то должна заставить ЦСКА и Федотова исполнять решение ИИХФ»
Президент ИИХФ высказался о возможном лишении ФХР членства в организации.
Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.
Голкипер провел 23 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.
Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.
«Сейчас все зависит от того, как ФХР отреагирует на решение дисциплинарного комитета.
Если ФХР хочет остаться в международной семье, то должна заставить ЦСКА и Федотова исполнять решение ИИХФ», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
(c) Сергей Федоров
Какая международная семья, о чем французик кукарекает?)) Однополая разве что.
Генпрокуратура России высказалась, что отстранение Федотова это нарушение его прав, как гражданина России.
Всё. Точка.
Против этого вердикта не может выступать ни ФХР, ни КХЛ, а ИИХФ для Генпрокуратуры, это вообще какая-то неизвестная зарубежная организация.
Так что Тардиф должен понять или ему нужно объяснить,
что Федотов не во власти ФХР.
Плюс с одной стороны не будут давать играть легионерам в России, с другой все контракты в России не будут считаться. То есть любой игрок, как только захочет сможет уехать и подписаться в другой чемпионат.
Исполнять их рекомендации будем, когда вернут на ЧМ, до этого нафиг надо?
На чемпионате мира сделает соответствующее заявление ..✌🏾