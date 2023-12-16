Люк Тардиф: «Если ФХР хочет остаться в международной семье, то должна заставить ЦСКА и Федотова исполнять решение ИИХФ»

Президент ИИХФ высказался о возможном лишении ФХР членства в организации.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и на решение об отстранении вратаря.

Голкипер провел 23 матча в текущем Фонбет чемпионате .

Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

«Сейчас все зависит от того, как ФХР отреагирует на решение дисциплинарного комитета.

Если ФХР хочет остаться в международной семье, то должна заставить и Федотова исполнять решение ИИХФ», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.