Люк Тардиф: «Если ФХР хочет остаться в международной семье, то должна заставить ЦСКА и Федотова исполнять решение ИИХФ»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ высказался о возможном лишении ФХР членства в организации.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

Голкипер провел 23 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.

Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

«Сейчас все зависит от того, как ФХР отреагирует на решение дисциплинарного комитета.

Если ФХР хочет остаться в международной семье, то должна заставить ЦСКА и Федотова исполнять решение ИИХФ», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

40 комментариев
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Что за международная семья? Та, которая без единой причины выкинула своего члена семьи? Такую семью врагу не пожелаешь
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Семья у Доменика Торетто, а вы так - шайка *********
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"Но одно могу сказать с уверенностью: я не знаю как, читаю определенные вещи на протяжении последнего месяца, я не знаю, по-моему, всем давно надо проснуться. Идет Специальная военная операция, мир поменялся давно! И есть правильные высказывания, но один процент. 99 процентов высказываний о каких-то договоренностях, содружестве и так далее и тому подобное... Этого не будет! Не я это сказал. Это говорят более, так сказать, высокие и ответственные люди за нашу страну. Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На десять лет. Хоккей - на семь. Извините, я предсказал. Поэтому тут всем нужно немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем, и кто в стране рулит"
(c) Сергей Федоров

Какая международная семья, о чем французик кукарекает?)) Однополая разве что.
+19
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+16
А то на чемпионат мира не допустите? Ой, уже 2 года все сборные не выступают. Так что твои пугалки не страшны, клоун
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+14
С такой семьей и врагов не надо
+11
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+10
И все такие испугались и Третьяк и Ротен Кепкен
+10
-1
+9
Мы никаких правил не соблюдаем, по беспределу отстраняем, в турнирах вы не участвуете, но вы обязаны наши права соблюдать. И взносы ещё платите. Гы гы гы
+7
-2
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Вообще-то, как-то все упустили ещё один фактор в этом деле и этот фактор самый главный и решающий.
Генпрокуратура России высказалась, что отстранение Федотова это нарушение его прав, как гражданина России.
Всё. Точка.
Против этого вердикта не может выступать ни ФХР, ни КХЛ, а ИИХФ для Генпрокуратуры, это вообще какая-то неизвестная зарубежная организация.
Так что Тардиф должен понять или ему нужно объяснить,
что Федотов не во власти ФХР.
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+4
Да лучше в приемной
+5
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+4
Ха-ха-ха, напугали ежа голой ж..й.
+4
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+3
Тут единственный выход на мой дилетантский взгляд (и не только мой, насколько мне известно) это вывести КХЛ из под юрисдикции ФХР. Тогда ФХР юридически ничего не может запретить игроку КХЛ, как например канадская федерация хоккея ничего не может запретить игроку НХЛ. И тогда у ИИХФ не будет правовых оснований, применять из-за Федотова какие-то санкции к ФХР.
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Ответ Квебек
Просто если пока что бы вернуться на ЧМ достаточно что бы война остановилась, то если исключат то что бы поехать куда то нужно будет просить что бы вернули. Плюс с одной стороны не будут давать играть легионерам в России, с другой все контракты в России не будут считаться. То есть любой игрок, как только захочет сможет уехать и подписаться в другой чемпионат.
А как они не будут давать легионерам играть в России? Запретят играть за сборные?
+2
0
+2
семья, правда неблагополучная
+3
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+2
А что дает членство в этой "семье"?
+3
-1
+2
Ответ Квебек
Комментарий скрыт
что там с израилем за ковровые бомбардировки газы и убийство мирных жителей в том числе детей? уже отстранили?
+2
0
+2
Когда заставлять-то? )))) С 1 января уже никого заставлять не придётся ) Какой-то непонятный ажиотаж со стороны Лысенкова с Матч-ТВ. Когда проблемы уже почти нет.
+1
0
+1
Ответ Квебек
Комментарий скрыт
Если твой сосед урод, то нужно пойти и дать ему по роже.
+4
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+1
Ответ Башмак Нирванов
Ты недооцениваешь ситуацию. Чтобы вернуться после исключения, придется реально с Индией играть. И Узбекистаном. С самых низов.
Ну сыграют, дернут всех их по 50:0 и через 3-4 года дойдут до самого верха.
+3
-2
+1
Ответ Башмак Нирванов
Ну и стоит Филатов этих 3-4 года? Плюс потеря всех хоккеистов, что теперь смогут уехать в любой момент (контракты ФХР не будут признаны)?
какой филатов? никитка?
+1
0
+1
Ответ Квебек
Просто если пока что бы вернуться на ЧМ достаточно что бы война остановилась, то если исключат то что бы поехать куда то нужно будет просить что бы вернули. Плюс с одной стороны не будут давать играть легионерам в России, с другой все контракты в России не будут считаться. То есть любой игрок, как только захочет сможет уехать и подписаться в другой чемпионат.
Вы уверены, что достаточно? Лично - я нет. Что-то придумают - допустим, пока не выплатите репарации, пока не то, пока не се...Потом еще пару лет карантина, а потом - ВОЗМОЖНО, если себя будете хорошо вести...Лучше послать их лесом и организовать сильный национальный клубный турнир без оглядки на сборные.
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Ответ Квебек
Думаю они могут продлить дисквалификацию.
А смысл? Всем понятно, что Россию когда-то надо возвращать на ЧМ, ибо ЧМ загибается - уровень падает (теперь даже средняя Латвия в призёрах), зрители бегут, спонсоры уходят, убытки растут как снежный ком. ИИХФ наверняка не хочет усугублять конфронтацию. Ничего больше не сделают по моему мнению. Дальше говорильни не пойдёт.
+1
0
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Где остаться? Вы же сами нас из этой самой семьи выкинули?
+1
0
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хаха
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0
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Ответ alexfps79
И все такие испугались и Третьяк и Ротен Кепкен
ну ротен то не из конского лагеря
0
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Ответ Эд..19
Когда заставлять-то? )))) С 1 января уже никого заставлять не придётся ) Какой-то непонятный ажиотаж со стороны Лысенкова с Матч-ТВ. Когда проблемы уже почти нет.
Думаю они могут продлить дисквалификацию.
0
0
0
они в какой-то своей реальности, где они сверхлюди в цветущем саде, а остальные унтермены, которые должны их прихоти выполнять.
0
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0
Ответ Андрей Балабаев
А то на чемпионат мира не допустите? Ой, уже 2 года все сборные не выступают. Так что твои пугалки не страшны, клоун
Просто если пока что бы вернуться на ЧМ достаточно что бы война остановилась, то если исключат то что бы поехать куда то нужно будет просить что бы вернули.
Плюс с одной стороны не будут давать играть легионерам в России, с другой все контракты в России не будут считаться. То есть любой игрок, как только захочет сможет уехать и подписаться в другой чемпионат.
+9
-9
0
Ответ Башмак Нирванов
Ну и стоит Филатов этих 3-4 года? Плюс потеря всех хоккеистов, что теперь смогут уехать в любой момент (контракты ФХР не будут признаны)?
Мне лично без разницы, наоборот так даже интереснее. Когда еще будет возможность сыграть с этими странами? А ЧМ никуда не денется успеем выиграть.

Исполнять их рекомендации будем, когда вернут на ЧМ, до этого нафиг надо?
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Так ФХР тогда заставила и сейчас не преминёт , какие сомнения :)
На чемпионате мира сделает соответствующее заявление ..✌🏾
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Так они там дружки все. Никого они не заставят.
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