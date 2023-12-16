Лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации Федотова («Матч ТВ»)

ФХР могут лишить членства в ИИХФ, утверждает «Матч ТВ».

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции и на решение об отстранении вратаря.

Голкипер провел 23 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.

«Что будет, если российская сторона продолжит игнорировать решение ИИХФ? Тогда сама международная федерация может подать иск в дисциплинарный комитет IIHF с жалобой на то, что ее решение не исполняется.

Согласно кодексу, есть шесть возможных наказаний – начиная с предупреждения и заканчивая исключением федерации из международной семьи.

Пойдет ли на крайнюю меру? Мы пока не знаем», – сообщил источник «Матч ТВ».