Лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации Федотова («Матч ТВ»)
ФХР могут лишить членства в ИИХФ, утверждает «Матч ТВ».
Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.
Голкипер провел 23 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.
«Что будет, если российская сторона продолжит игнорировать решение ИИХФ? Тогда сама международная федерация может подать иск в дисциплинарный комитет IIHF с жалобой на то, что ее решение не исполняется.
Согласно кодексу, есть шесть возможных наказаний – начиная с предупреждения и заканчивая исключением федерации из международной семьи.
Пойдет ли ИИХФ на крайнюю меру? Мы пока не знаем», – сообщил источник «Матч ТВ».