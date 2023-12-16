Лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации Федотова («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

ФХР могут лишить членства в ИИХФ, утверждает «Матч ТВ».

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

Голкипер провел 23 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.

«Что будет, если российская сторона продолжит игнорировать решение ИИХФ? Тогда сама международная федерация может подать иск в дисциплинарный комитет IIHF с жалобой на то, что ее решение не исполняется.

Согласно кодексу, есть шесть возможных наказаний – начиная с предупреждения и заканчивая исключением федерации из международной семьи.

Пойдет ли ИИХФ на крайнюю меру? Мы пока не знаем», – сообщил источник «Матч ТВ».

17 комментариев
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Ответ цэсемьэр
вообще пофиг
Плюсану. Какая то странная Международная семья которая не пускает в дом своего члена, но вот как правила диктовать и взносы собирать так это будь добр не забывай.
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У Федотова контракт с Филадельфией,но его швыряют в армию. Фили на год контракт приостановили,но Федотов возвращается и под давлением уходит в ЦСКА и как мальчик сам начинает сопли жевать мол я и хотел в ЦСКА. Ну и какого результата мы ждали ?🥴
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+7
вообще пофиг
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Да не надо нагнетать )) Никто никого не исключит. В 70-е годы Канада бойкотировала ЧМ и ОИ в знак протеста недопуска профессионалов. Сама ИИХФ позднее назвала это период самым худшим в своей истории. То же самое и сейчас. Под давлением политиков ИИХФ прогнулась - на ЧМ нет одной из топ-сборных. Каков результат? Зрители теряют интерес к ЧМ: ЧМ-22 - 29-й по посещаемости за 30 лет, ЧМ-23 - 20-й за тот же период. Спонсоры уходят - убытки организаторов ЧМ-23 в Латвии 1,5 млн.евро. Что в этом хорошего? Тардиф, наверное, и сам не рад, что нет России, но не он нынче командует парадом. Потому и не будет каких-то новых санкций.
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А нужно оно, это членство? Нужны титулы чемпионов мира и олимпиады без участия сильнейших игроков?
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Ответ AVKU
А нужно оно, это членство? Нужны титулы чемпионов мира и олимпиады без участия сильнейших игроков?
Щас либералы на летят и объяснят тебе зачем нужно это членство и кто мы без него
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Ответ topsatan
Комментарий удален модератором
Да я дружище натыкался во многих статьях комментарии данного гражданина. Там очень все тяжело и трудно))
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Ответ Егор Добрый
Комментарий удален модератором
в том то и дело что он слишком часто пьет таблетки!!!
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ИИХФ хоть сама знает, чего хочет? Они уже как-то сами подзабили на это, если апелляция была отклонена только сейчас
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Комментарий удален модератором
А вот пусть лишат. Ума прибавится.
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Мы никаких правил не соблюдаем, по беспределу отстраняем, но вы обязаны наши прав соблюдать. И взносы ещё платите. Гы гы гы
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Ответ ivan555navi
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Комментарий удален модератором
Ответ Егор Добрый
Комментарий удален модератором
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Ответ ivan555navi
Думаю, что ИИХФ не пойдёт на исключение. Ей это самой не нужно (может это нам самим нужно). Тардиф уже как-то вяло ведёт себя в этом вопросе - не угрожает, не требует, а всё самотёком идёт.
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Ответ Alexey Drugov
Это шапито вместе с функционерами СКА и ЦСКА давно надо отстранить. Превратили хоккей в игрушку для окружения царя.
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Ответ ivan555navi
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