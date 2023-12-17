Крикунов про ИИХФ и ФХР: «Думаете, иностранцы едут из-за любви к России? Едут из-за любви к доллару или евро»
Владимир Крикунов высказался о том, почему иностранцы играют в КХЛ.
Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.
Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.
– Если все-таки исключат, сложнее будет привозить игроков. Не снизится ли зрелищность?
– Иностранные игроки едут из-за того, что мы в ИИХФ? Нет, они едут зарабатывать деньги и также будут приезжать.
Другой вопрос, что они могут принять какие-то законы, которые будут запрещать иностранцам приезжать.
Вы думаете, они едут из-за любви к России? Они едут из-за любви к доллару или евро, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.