Крикунов про ИИХФ и ФХР: «Думаете, иностранцы едут из-за любви к России? Едут из-за любви к доллару или евро»

Теги ФХР ИИХФ Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов высказался о том, почему иностранцы играют в КХЛ.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

– Если все-таки исключат, сложнее будет привозить игроков. Не снизится ли зрелищность?

– Иностранные игроки едут из-за того, что мы в ИИХФ? Нет, они едут зарабатывать деньги и также будут приезжать.

Другой вопрос, что они могут принять какие-то законы, которые будут запрещать иностранцам приезжать.

Вы думаете, они едут из-за любви к России? Они едут из-за любви к доллару или евро, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

1 комментарий
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Ага. Что то из-за любви к Родине Крикунов бесплатно на работает... Странно)
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