«Закончится СВО – закончатся эти дикости. Выборы пройдут в этих странах, дураки уйдут, их народ уже не выберет». Крикунов про ИИХФ и Федотова
Владимир Крикунов назвал дикостью возможное лишение ФХР членства в ИИХФ.
Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.
Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.
– Думаю, они этого не сделают. Это будет совсем дикость. Закончится СВО – закончатся все эти дикости.
Выборы пройдут в этих странах, придут к власти другие люди. Все будет по-другому. Эти дураки уйдут, их народ уже не выберет.
– Каким было бы оптимальное решение по Федотову?
– ЦСКА надо было договариваться с «Филадельфией». Тем более они на связи. Почему не сделали этого? Не нашли взаимодействия.
Насколько наша КХЛ независима от Международной федерации? Если мы независимы, то тогда они нам не указ. А если зависимы, тогда надо, конечно, искать компромисс, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
и не только Кабаевой, а что-бы два раза не вставать, доказал тут же байдену, зеле и сразу всем русофобам скопом.
только что-бы не иметь с вами ничего общего.