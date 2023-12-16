«Закончится СВО – закончатся эти дикости. Выборы пройдут в этих странах, дураки уйдут, их народ уже не выберет». Крикунов про ИИХФ и Федотова

Владимир Крикунов назвал дикостью возможное лишение ФХР членства в ИИХФ.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

– Думаю, они этого не сделают. Это будет совсем дикость. Закончится СВО – закончатся все эти дикости.

Выборы пройдут в этих странах, придут к власти другие люди. Все будет по-другому. Эти дураки уйдут, их народ уже не выберет.

– Каким было бы оптимальное решение по Федотову?

– ЦСКА надо было договариваться с «Филадельфией». Тем более они на связи. Почему не сделали этого? Не нашли взаимодействия.

Насколько наша КХЛ независима от Международной федерации? Если мы независимы, то тогда они нам не указ. А если зависимы, тогда надо, конечно, искать компромисс, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.