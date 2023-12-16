«Закончится СВО – закончатся эти дикости. Выборы пройдут в этих странах, дураки уйдут, их народ уже не выберет». Крикунов про ИИХФ и Федотова

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Владимир Крикунов назвал дикостью возможное лишение ФХР членства в ИИХФ.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

– Думаю, они этого не сделают. Это будет совсем дикость. Закончится СВО – закончатся все эти дикости.

Выборы пройдут в этих странах, придут к власти другие люди. Все будет по-другому. Эти дураки уйдут, их народ уже не выберет.

– Каким было бы оптимальное решение по Федотову?

– ЦСКА надо было договариваться с «Филадельфией». Тем более они на связи. Почему не сделали этого? Не нашли взаимодействия.

Насколько наша КХЛ независима от Международной федерации? Если мы независимы, то тогда они нам не указ. А если зависимы, тогда надо, конечно, искать компромисс, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

26 комментариев
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Ответ ivan555navi
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Путин говорил как всегда много и пространно, но про дату окончания сво ничего не сказал.
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Что он ответил? Кхе-кхе?
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Ответ Эд..19
Ага ))) Особенно в Америке, где можно выиграть выборы даже не заручившись большинством голосов населения. Ну и про 2 миллиона «мёртвых душ» на последних выборах не говорил разве что ленивый ) Демократия, чё )))))
Просто разберись, почему. Система выборщиков более объективная. Она не даёт регионам с высокой явкой подавлять в общем итоге голоса регионов с низкой явкой. В России, кстати, это особенно актуально, у нас есть регионы со сказочной явкой 94-95%
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Вы только никак не уходите. А это было бы лучше.
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Придут к власти наши люди и выберут им наших.
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Ответ Maksmen1995
Вы только никак не уходите. А это было бы лучше.
да у старых маразматиков все вокруг плохие и идиоты, одни они хорошие и умные. Устроить войну это норм, а вот наказание для них это дикость, шизы
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Ответ Иван Иванов
Путин говорил как всегда много и пространно, но про дату окончания сво ничего не сказал.
не отвечайте ему. Это местный душевно - больной какой то , либо Йозе так залогинился.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ music35930
А ведь все началось с того, что один дед хотел доказать Кабаевой, что он еще огого… )
И ведь доказал,
и не только Кабаевой, а что-бы два раза не вставать, доказал тут же байдену, зеле и сразу всем русофобам скопом.
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Ответ Lanc
Просто разберись, почему. Система выборщиков более объективная. Она не даёт регионам с высокой явкой подавлять в общем итоге голоса регионов с низкой явкой. В России, кстати, это особенно актуально, у нас есть регионы со сказочной явкой 94-95%
Система выборщиков была введена на заре США в 18 веке, когда считалось, что большинство населения США было малограмотно и легко внушаемо рьяными глашатаями. Поэтому выбирать президента делегировалось наиболее образованным и авторитетным представителям штатов. Сейчас уровень образования населения, методы получения информации совершенно другие, и такая система, где человек самостоятельно не может участвовать в выборах, считается анахронизмом. Тем более получается, что президентом может стать человек, получивший меньшее число голосов избирателей. Что сейчас, в период острого раскола американского общества почти пополам, приобрело наибольшую актуальность.
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Ответ ivan555navi
А чем отличаются Клинтон, Буш, Обама, Трамп, Байден друг от друга? Назовёшь хотя-бы три отличая? А республиканцев от демократов хотя-бы под микроскопом сможешь различить?
А ты что реально не можешь отличить Обаму от Трампа, и Байдена? Ну тогда об чём с тобой вообще можно говорить?
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0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Maksmen1995
не отвечайте ему. Это местный душевно - больной какой то , либо Йозе так залогинился.
Если считать русофобство здоровьем, тогда я буду считаться больным,
только что-бы не иметь с вами ничего общего.
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Ответ ivan555navi
От его кхе русофобы всего мира пугаются.
А тебе тоже везде русофобы мерещатся?
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Он там не сказал, когда оно закончится. А сказал при каких условиях....
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Ответ Lermont
Что он ответил? Кхе-кхе?
он сказал кхе-кхе и добавил про кондиционер.
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старый холуй все в сказки верит
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Ну хотя бы признал, что у них народ выбирает.
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Раз уж он настолько осведомлённый, вы не могли бы спросить у него, когда уже закончат сво?!
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Комментарий удален пользователем
А у нас дураки только через гонку на лафетах?
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