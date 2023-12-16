На детском турнире подрались тренеры «Крыльев Советов» и «Красной машины»

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Хоккейные тренеры подрались на детском турнире.

Инцидент произошел во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения.

Драка возникла между тренерами «Крыльев Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым. В ходе Платонов напал на Илларионова и избил его.

Ситуацию прокомментировала директор хоккейного клуба «Крылья Советов» Алена Крылова.

– В настоящее время тренер возвращается с детьми с турнира. Как только будет в офисе, будем беседовать и выяснять, что за ситуация.

Пока подробной информации нет, есть информация из нескольких источников, но подробной от первого лица пока нет.

– То есть пока на данный момент вы не можете сказать, какие грозят санкции тренеру?

– Безусловно. Но, естественно, за неспортивное поведение, если так можно выразиться в данной ситуации, санкции будут в отношении тренера.

Но какие – решение будет принято после того, как выслушаем его точку зрения и его видение произошедшей ситуации от первого лица, – сказала Крылова.

2 комментария
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