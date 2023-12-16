Тренер «Красной машины» о драке на детском турнире: «Тренер «Крыльев» начал приближаться: «Ты чего такой борзый?» После этого я получил 10-15 ударов. Дети и родители в шоке»

Тренер «Красной машины» прокомментировал драку на детском турнире.

Инцидент произошел во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения.

Драка возникла между тренерами «Крыльев Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым.

«Уже появилось много слухов в интернете, что я кого‑то обматерил, обзывал. Есть трансляция, где все видно. Присутствовали помощники, порядка ста родителей‑свидетелей, в том числе родителей детей моей команды, которые сейчас просто в ужасе от того, что в публичном пространстве пытаются защитить тренера «Крыльев Советов», оправдать.

Шла игра, мы вели в счете. А у нас новая школа, поэтому на нас идет активное давление. И во время матча судья не увидел момент, не свистнул. Я ему говорю: «Давай повнимательнее. Почему в одну сторону буллит назначают, а в другую – нет?» После чего тренер «Крыльев» ответил: «Сначала привезите 12 человек на матч, потом будете что‑то говорить». У нас формат «4 на 4», а мы привезли две четверки, потому что очень много детей болеют, а на турнир мы не могли не приехать. Регламент это допускает. Поэтому я сказал: «Если вас что‑то не устраивает, идите в свой клуб и там жалуйтесь».

В итоге тренер «Крыльев» начал ко мне приближаться. От него прозвучал вопрос: «Ты чего такой борзый?» Я ответил: «Что случилось?» И после этого получил от него подсечку, упал и получил порядка 10-15 ударов в область головы и шеи, закрывался рукой. Понимал, что вокруг дети. Это же не хоккейный матч взрослых команд. Такого допускать нельзя.

Я никак его не оскорблял, никаких противоправных действий не совершил, не наносил никаких ударов. На видео видно – просто закрывал голову, чтобы он никак не разбил лицо. Чтобы этого не было при детях. Подоспел мой помощник, который начал оттаскивать его. Не проявил при этом к нему никакой агрессии, не начал бить в ответ. Просто оттащил, чтобы такой ситуации не было. Дети все в шоке, наши и чужие родители тоже. На какой почве это все случилось – не знаю.

Соответственно, сейчас болят голова, рука. Еду только сейчас в травмпункт, так как только недавно играть закончили. Пришлось дорабатывать в таком состоянии. Подозреваю, что будет сотрясение, скорее всего. Также ушиб руки и ребер. Туда несколько ударов прилетело очень хороших.

Причем тренер «Крыльев» потом подходил к организаторам, пытался и ко мне подойти, объяснить, якобы что‑то напутал и не должен был себя так вести. Возможно, признает вину, или просто боится ответственности. Не было такого, что кто‑то начал кого‑то материть. Мы все понимаем, что это неподобающее поведение. Удивительно, что такой инцидент произошел», – сказал тренер «Красной машины» Никита Илларионов.