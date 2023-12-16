Третьяк о нейтральных спортсменах: «Федерации и спонсоры будут поддерживать»

Теги Владислав Третьяк МОК ОКР Париж-2024 Р-Спорт Хоккей

Федерации и спонсоры поддержат нейтральных спортсменов, заявил Владислав Третьяк.

– Кто будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом?

– Я не знаю, там решат вопрос. Кто будет [поддерживать]? И федерации будут поддерживать, и будут поддерживать спонсоры. Спонсоры же есть. У всех федераций есть спонсоры, без спонсоров сегодня невозможно», – сказал президент ФХР.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что в связи с полученными рекомендациями МОК по нейтральному статусу атлетов организация полностью прекратила финансирование их деятельности.

Что будет со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду-2024 или откажутся? Репортаж с собрания ОКР

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1 комментарий
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Спонсоры, что, с головой не дружат? Какой спонсор будет платить, если его рекламу нельзя никуда вешать?
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