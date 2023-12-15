Третьяк заявил, что ФХР не против продлить сезон КХЛ: «После сокращения легионеров хоккей пошел интересный. Мы хотим паузу в декабре»

Президент ФХР Владислав Третьяк не против продления чемпионата КХЛ.

Ранее появилась информация, что может изменить сроки проведения чемпионата.

Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

«ФХР не возражает немного продлить чемпионат, потому что, как показал сезон, очень серьезная нагрузка на игроков.

Хоккей после сокращения количества легионеров пошел интересный и непредсказуемый, что радует нас, появляются новые звездочки.

Мы только хотим, чтобы сохранилась пауза в декабре, чтобы декабрьский турнир ( ) оставался.

Потому что для хоккеистов перерыв ценен для того, чтобы зализать свои раны. Раньше в перерывах тренеры могли бы что-то подправить», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.