Третьяк заявил, что ФХР не против продлить сезон КХЛ: «После сокращения легионеров хоккей пошел интересный. Мы хотим паузу в декабре»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Кубок Первого канала КХЛ календарь лимит на легионеров ТАСС Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк не против продления чемпионата КХЛ.

Ранее появилась информация, что КХЛ может изменить сроки проведения чемпионата.

Проект изменения структуры календаря подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

«ФХР не возражает немного продлить чемпионат, потому что, как показал сезон, очень серьезная нагрузка на игроков.

Хоккей после сокращения количества легионеров пошел интересный и непредсказуемый, что радует нас, появляются новые звездочки.

Мы только хотим, чтобы сохранилась пауза в декабре, чтобы декабрьский турнир (Кубок Первого канала) оставался.

Потому что для хоккеистов перерыв ценен для того, чтобы зализать свои раны. Раньше в перерывах тренеры могли бы что-то подправить», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Третьяк и боязнь легионеров- как одно целое. Каждое его заявление - это позор!
+4
0
+4
так вот,кто виноват!!а как же иноагенты!!?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий