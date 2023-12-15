Третьяк о безголевой серии Овечкина: «Не надо об этом писать каждый день. Ситуация нормальная. Он профессионал, знает, что нужно делать»
Владислав Третьяк высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.
Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Ситуация нормальная. Не надо об этом каждый день писать. Саша – профессионал, он знает, что нужно делать.
Ему просто нужно немного удачи, чего я ему и желаю», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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