Третьяк о безголевой серии Овечкина: «Не надо об этом писать каждый день. Ситуация нормальная. Он профессионал, знает, что нужно делать»

Теги ФХР Вашингтон Владислав Третьяк Александр Овечкин НХЛ Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). Он не забил в 11 матчах подряд и обновил свой антирекорд в лиге.

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Ситуация нормальная. Не надо об этом каждый день писать. Саша – профессионал, он знает, что нужно делать.

Ему просто нужно немного удачи, чего я ему и желаю», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

4 комментария
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Вот Третьяк и раскрыл тайну ,почему Овечкин уже в 11 матчах без забитых голов -оказывается секрет прост -ему не хватает удачи ну кончился у Овечкина запас удачи ,карьера то хоккейная длинная ! А ,что важно -Третьяк ведь не подсказал Овечкину ,где бы "черпануть ", из чего этой удачи !
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Разве это заголовок? "Третьяк заявил, что безголевая серия для Овечкина - это нормальная ситуация." Вот это заголовок!
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Все знают что нужно делать. Надо ехать в сборную 25.Поиграть по системе барсы, реала, бостона, Колорадо.Набираться международного опыта, в театр сходить опять же.
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