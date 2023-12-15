Третьяк о Кубке Первого канала: «Одно из интересных новшеств – участие команды из ВХЛ. Очень важно, что ребятам дали возможность поиграть на таком уровне»
Владислав Третьяк высказался о команде «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала.
«Одно из интересных новшеств – это участие команды из ВХЛ. Очень важно, что этим ребятам дали возможность поиграть на таком уровне против национальных команд Беларуси, Казахстана и «России 25».
Отличная возможность продемонстрировать свои лучшие навыки и попытаться попасть в КХЛ», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
14 декабря сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.