Третьяк о Кубке Первого канала: «Одно из интересных новшеств – участие команды из ВХЛ. Очень важно, что ребятам дали возможность поиграть на таком уровне»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о команде «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала.

«Одно из интересных новшеств – это участие команды из ВХЛ. Очень важно, что этим ребятам дали возможность поиграть на таком уровне против национальных команд Беларуси, Казахстана и «России 25».

Отличная возможность продемонстрировать свои лучшие навыки и попытаться попасть в КХЛ», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

14 декабря сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала. 

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5 комментариев
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Насколько я понял, это "новшество" стало возможным лишь потому, что наши китайские друзья нас просто шваркнули. Причём кинули в самый последний момент.
+10
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+10
Это не новшество, а необходимость. Хватит здесь вешать. Китай хочет выступить на ОИ, поэтому решил не мараться. Нормальные люди это понимают.
+6
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+6
у какие они с ротей важные, два пузыря.
+2
0
+2
на каком уровне?
+1
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Дятел!На каком уровне????????
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