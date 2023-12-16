Форвард «Сочи» Тянулин, игравший в Германии: «КХЛ – вторая по силе в мире. Немецкая лига пока не может конкурировать, но по талантам она одна из лучших в Европе»

Артур Тянулин считает, что Немецкая хоккейная лига развивается.

Форвард «Сочи» выступал в Германии за клуб «Крефельд».

«Все знают, что Континентальная хоккейная лига – вторая по силе лига в мире. Немецкая лига пока не может конкурировать с КХЛ, но их чемпионат развивается, и появляется все больше топовых игроков из Германии. У них хороший уровень. Поэтому по талантам она одна из самых лучших в Европе.

Почему так происходит? Там идет очень хорошая программа развития хоккея. Раньше в лигу привозили возрастных канадцев, пытались им дать паспорт, поднять статус лиги. Теперь они привозят канадских тренеров и развивают свою молодежь.

Это показывает статистика, растут очень хорошие немецкие хоккеисты: Петерка, Штюцле, Драйзайтль и другие. В общем, идут полным ходом», – сказал Тянулин.