Форвард «Сочи» Тянулин, игравший в Германии: «КХЛ – вторая по силе в мире. Немецкая лига пока не может конкурировать, но по талантам она одна из лучших в Европе»

Теги чемпионат Германии КХЛ Леон Драйзайтль Сочи Артур Тянулин Тим Штюцле Джон-Джейсон Петерка Хоккей

Артур Тянулин считает, что Немецкая хоккейная лига развивается.

Форвард «Сочи» выступал в Германии за клуб «Крефельд».

«Все знают, что Континентальная хоккейная лига – вторая по силе лига в мире. Немецкая лига пока не может конкурировать с КХЛ, но их чемпионат развивается, и появляется все больше топовых игроков из Германии. У них хороший уровень. Поэтому по талантам она одна из самых лучших в Европе.

Почему так происходит? Там идет очень хорошая программа развития хоккея. Раньше в лигу привозили возрастных канадцев, пытались им дать паспорт, поднять статус лиги. Теперь они привозят канадских тренеров и развивают свою молодежь.

Это показывает статистика, растут очень хорошие немецкие хоккеисты: Петерка, Штюцле, Драйзайтль и другие. В общем, идут полным ходом», – сказал Тянулин.

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2 комментария
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С чего взяли , что кхл вторая по силе лига? Самопровозласили? Как персонаж, мнящий себя тренером?
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А просто написать Артур Тянуллин, никак?
Еще бы написали «форвард Сочи, игравший два года назад за Торпедо»
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