Кожевников о «Сочи»: «Переживаю за клуб. Там заметны разве что те игроки, которых подраскрыл Светлов. Может, еще 2-3, которых Назаров поставил под ружье»

Теги Андрей Назаров КХЛ Александр Гольц Сергей Светлов Александр Кожевников Дмитрий Кокорев Адмирал Сочи Михаил Бердин Артур Тянулин Матвей Мичков Сергей Попов Хоккей

Александр Кожевников сообщил, что переживает за «Сочи».

– Переживаю за хоккейный клуб «Сочи». Он завалил домашнюю серию из восьми матчей, в которой был просто обязан брать очки. Посыпался и в Минске на спаренных матчах.

– В чем причина?

– Сейчас в «Сочи» заметны разве что те хоккеисты, которых в прошлом сезоне подраскрыл Сергей СветловТянулин, Попов, Бердин, тот же Мичков. Ну, может, еще два-три человека, которых полтора года назад поставил под ружье Андрей Назаров.

До сих пор переживаю из-за того, что нехоккейные люди ввели в заблуждение кураторов и убрали Светлова. Сергей – олимпийский чемпион, легенда нашего хоккея, он всегда молод и горит. Если мы не будем ценить свои кадры и свою историю, то обречены жить под легионерами и играть в антихоккей нынешнего «Адмирала».

А сейчас смотрю на тренерскую лавочку «Сочи» – и не вижу жизни. Ее признаки проявляет разве что Гольц, хотя и он по сравнению с началом сезона приуныл. Но у него есть имя, так дайте ему шанс!

– Что южанам порекомендуете?

– Команде нужны профессионалы. Мелочей в хоккее не бывает, из них и складываются победы. А я до сих пор вспоминаю, как в прошлый сезон клуб вошел под нелепым девизом про «андердога», который ментально приговорил команду.

Читал в интернете, что чья-то разочарованная жена прокляла «Эдмонтон» – и команда повалилась. Так вот сочинский «андердог» – из той же оперы.

Слышал, что в «Сочи» собраны тяжеловесы «пиара», например, бывший редактор моего любимого «СЭ». Неужели эти азы они не понимают? Неужели хотят развалить и «Сочи»? Сомневаюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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2 комментария

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S 14
Юдина и Артюхина забыл
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gukmamop
Светлов всегда молод, а ещё серб
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