Кожевников о «Сочи»: «Переживаю за клуб. Там заметны разве что те игроки, которых подраскрыл Светлов. Может, еще 2-3, которых Назаров поставил под ружье»

Александр Кожевников сообщил, что переживает за «Сочи».

– Переживаю за хоккейный клуб «Сочи». Он завалил домашнюю серию из восьми матчей, в которой был просто обязан брать очки. Посыпался и в Минске на спаренных матчах.

– В чем причина?

– Сейчас в «Сочи» заметны разве что те хоккеисты, которых в прошлом сезоне подраскрыл – , Попов, Бердин, тот же . Ну, может, еще два-три человека, которых полтора года назад поставил под ружье .

До сих пор переживаю из-за того, что нехоккейные люди ввели в заблуждение кураторов и убрали Светлова. Сергей – олимпийский чемпион, легенда нашего хоккея, он всегда молод и горит. Если мы не будем ценить свои кадры и свою историю, то обречены жить под легионерами и играть в антихоккей нынешнего « ».

А сейчас смотрю на тренерскую лавочку «Сочи» – и не вижу жизни. Ее признаки проявляет разве что Гольц, хотя и он по сравнению с началом сезона приуныл. Но у него есть имя, так дайте ему шанс!

– Что южанам порекомендуете?

– Команде нужны профессионалы. Мелочей в хоккее не бывает, из них и складываются победы. А я до сих пор вспоминаю, как в прошлый сезон клуб вошел под нелепым девизом про «андердога», который ментально приговорил команду.

Читал в интернете, что чья-то разочарованная жена прокляла «Эдмонтон» – и команда повалилась. Так вот сочинский «андердог» – из той же оперы.

Слышал, что в «Сочи» собраны тяжеловесы «пиара», например, бывший редактор моего любимого «СЭ». Неужели эти азы они не понимают? Неужели хотят развалить и «Сочи»? Сомневаюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.