Божко о переходе Рендулича из «Сочи»: «Это не первый обмен, в котором лидера выдергивают в угоду СКА. Сочинцам нужно смириться, наверное»

Артем Божко поделился мыслями об обмене между СКА и «Сочи».

Команда из Санкт-Петербурга пополнилась хорватским нападающим , а сочинцы получили взамен Марата Хуснутдинова.

– По горячим следам сложно сказать, кто в итоге останется в выигрыше. Но обмен понятен: СКА не хватает заброшенных шайб и очень слабо работает большинство – процент реализации ниже 15. Я даже не припомню, когда эта команда так мало забивала при численном преимуществе.

Рендулич – это прирожденный снайпер, которого надо «кормить» передачами. Самое сильное его качество – это бросок, как с кистей, так и в касание. Ребят, которые могут находить его передачами, в СКА достаточно. Так что его берут на роль финишера и в тот момент, когда он находится в просто фантастической форме.

Кроме того, в СКА не первый год не так много праворуких нападающих, которые способны забивать. Раньше были Гусев и Кузьменко, сейчас в составе есть – хоккеист совершенно другого плана, больше пробивной и силовой форвард.

Что касается , то ему переход в ХК « », как и Матвею Мичкову, пойдет на пользу. Думаю, он поможет команде, там нет большого давления и вполне демократичный тренер, а некоторых ребят Марат знает лично.

– Для ХК «Сочи» это равноценный обмен?

– Инициатива от этого обмена исходила не от ХК «Сочи» – клуб не выбирал Хуснутдинова и не по своей воле отдавал Рендулича. Главный вопрос: усилит ли этот нападающий СКА? Потому что инициатором этого обмена был именно петербургский клуб.

– Можно ли ожидать спад в игре ХК «Сочи» после потери лидера?

– Я бы не сказал, что все было завязано на игре Рендулича. Но, безусловно, придется перестраивать бригаду большинства, потому что многое в завершении было завязано на нем. В составе южан я не вижу похожего праворукого нападающего с таким же броском. Есть Артур Тянулин, но это игрок другого плана – ближе к Мичкову.

Действительно для ХК «Сочи» это серьезная проблема: Хуснутдинов не замена Рендуличу по игровой стилистике. Но это не первый такой обмен между этими клубами, в котором лидера выдергивают в угоду . Наверное, сочинцам нужно с этой ситуацией смириться, – сказал комментатор Артем Божко.