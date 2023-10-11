Божко о переходе Рендулича из «Сочи»: «Это не первый обмен, в котором лидера выдергивают в угоду СКА. Сочинцам нужно смириться, наверное»

Теги СКА КХЛ Валентин Зыков Сочи Артем Божко Борна Рендулич Артур Тянулин Марат Хуснутдинов Матвей Мичков Хоккей

Артем Божко поделился мыслями об обмене между СКА и «Сочи».

Команда из Санкт-Петербурга пополнилась хорватским нападающим Борной Рендуличем, а сочинцы получили взамен Марата Хуснутдинова.

– По горячим следам сложно сказать, кто в итоге останется в выигрыше. Но обмен понятен: СКА не хватает заброшенных шайб и очень слабо работает большинство – процент реализации ниже 15. Я даже не припомню, когда эта команда так мало забивала при численном преимуществе.

Рендулич – это прирожденный снайпер, которого надо «кормить» передачами. Самое сильное его качество – это бросок, как с кистей, так и в касание. Ребят, которые могут находить его передачами, в СКА достаточно. Так что его берут на роль финишера и в тот момент, когда он находится в просто фантастической форме.

Кроме того, в СКА не первый год не так много праворуких нападающих, которые способны забивать. Раньше были Гусев и Кузьменко, сейчас в составе есть Валентин Зыков – хоккеист совершенно другого плана, больше пробивной и силовой форвард.

Что касается Марата Хуснутдинова, то ему переход в ХК «Сочи», как и Матвею Мичкову, пойдет на пользу. Думаю, он поможет команде, там нет большого давления и вполне демократичный тренер, а некоторых ребят Марат знает лично.

– Для ХК «Сочи» это равноценный обмен?

– Инициатива от этого обмена исходила не от ХК «Сочи» – клуб не выбирал Хуснутдинова и не по своей воле отдавал Рендулича. Главный вопрос: усилит ли этот нападающий СКА? Потому что инициатором этого обмена был именно петербургский клуб.

– Можно ли ожидать спад в игре ХК «Сочи» после потери лидера?

– Я бы не сказал, что все было завязано на игре Рендулича. Но, безусловно, придется перестраивать бригаду большинства, потому что многое в завершении было завязано на нем. В составе южан я не вижу похожего праворукого нападающего с таким же броском. Есть Артур Тянулин, но это игрок другого плана – ближе к Мичкову.

Действительно для ХК «Сочи» это серьезная проблема: Хуснутдинов не замена Рендуличу по игровой стилистике. Но это не первый такой обмен между этими клубами, в котором лидера выдергивают в угоду СКА. Наверное, сочинцам нужно с этой ситуацией смириться, – сказал комментатор Артем Божко.

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4 комментария

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Alexey
Будет забавно, если Хуснутдинов начнет забивать теперь, а Рендулич перестанет.
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lnm1956@ya.ru
пляжники, что ХК, что ФК - полностью "независимы" от газпрома
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Machine Head
Если это безЫщбежно расслабьтесь и наслаждайтесь! Удел фарма терпеть и страдать.
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Дмитрий Никотин
я не понимаю такой формулировки, то есть Сочи брали в КХЛ изначально зная, что они ни что никогда не будут претендовать.
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