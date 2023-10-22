Щитов о поражениях «Сочи»: «Рендулич играл важную роль, но не думаю, что это влияет так сильно. У любой команды бывают спады»
Никита Щитов считает, что у «Сочи» есть все, чтобы выйти в плей-офф.
10 октября клуб обменял своего лучшего бомбардира и снайпера Борну Рендулича в СКА, после чего проиграл 4 из 5 матчей.
– Отсутствие Борны Рендулича сильно влияет на игру ХК «Сочи»?
– Рендулич играл важную роль, он очень хорошо реализовывал свои моменты, но не думаю, что это влияет так сильно. У любой команды в определенный период бывают спады.
Думаю, ХК «Сочи» будет в плей-офф. Команда ведь не вчистую проигрывает эти матчи.
– Матвей Мичков поможет ХК «Сочи»?
– Мичков, Тянулин, Хуснутдинов и, в первую очередь, Бердин. Также Джесси Грэм – хороший защитник. В принципе у «Сочи» есть все, чтобы попадать в плей-офф. Очковый задел сделан, нужно держаться и выигрывать, – сказал бывший защитник «Сочи» Никита Щитов.
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