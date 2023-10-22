Щитов о поражениях «Сочи»: «Рендулич играл важную роль, но не думаю, что это влияет так сильно. У любой команды бывают спады»

Никита Щитов считает, что у «Сочи» есть все, чтобы выйти в плей-офф.

10 октября клуб обменял своего лучшего бомбардира и снайпера Борну Рендулича в СКА, после чего проиграл 4 из 5 матчей.

– Отсутствие Борны Рендулича сильно влияет на игру ХК «Сочи»?

– Рендулич играл важную роль, он очень хорошо реализовывал свои моменты, но не думаю, что это влияет так сильно. У любой команды в определенный период бывают спады.

Думаю, ХК «Сочи» будет в плей-офф. Команда ведь не вчистую проигрывает эти матчи.

– Матвей Мичков поможет ХК «Сочи»?

– Мичков, Тянулин, Хуснутдинов и, в первую очередь, Бердин. Также Джесси Грэм – хороший защитник. В принципе у «Сочи» есть все, чтобы попадать в плей-офф. Очковый задел сделан, нужно держаться и выигрывать, – сказал бывший защитник «Сочи» Никита Щитов.