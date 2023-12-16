8-летний сын Романа Ротенберга Роман вышел на сцену за наградой «Герои хоккея». Ее дали «Красной машине Юниор» и Академии СКА за самый большой прогресс

Роман Ротенберг-младший вышел на сцену за наградой «Герои хоккея».

В Михайловском театре в Санкт-Петербурге прошел гала-ужин «Хоккей на главной сцене».

Его гостями стали игроки и тренеры сборной «России 25», ветераны отечественного хоккея, спонсоры и партнеры Федерации хоккея России, руководители Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

В рамках гала-ужина прошла церемония вручения премии «Герои хоккея» от официального партнера ФХР и сборной России – букмекерской компании «Лига Ставок».

В номинации «Самый большой прогресс в развитии и достижениях» (Лучшая детско-юношеская академия) награды удостоились «Красная машина Юниор» и Академия СКА.

Сын главного тренера СКА Романа Ротенберга Роман был приглашен на сцену как игрок, олицетворяющий систему развития молодежного хоккея «СКА-Юниор».

Позже 8-летний Роман Романович был еще раз вызван на сцену и ответил на вопросы ведущего . Он пожелал сборной России удачи и побед.

Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова.

«Ложный замах отработали!» Сын Романа Ротенберга забил буллит в Фонбет Матче Звезд КХЛ