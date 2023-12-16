8-летний сын Романа Ротенберга Роман вышел на сцену за наградой «Герои хоккея». Ее дали «Красной машине Юниор» и Академии СКА за самый большой прогресс
Роман Ротенберг-младший вышел на сцену за наградой «Герои хоккея».
В Михайловском театре в Санкт-Петербурге прошел гала-ужин «Хоккей на главной сцене».
Его гостями стали игроки и тренеры сборной «России 25», ветераны отечественного хоккея, спонсоры и партнеры Федерации хоккея России, руководители Санкт-Петербурга и других регионов РФ.
В рамках гала-ужина прошла церемония вручения премии «Герои хоккея» от официального партнера ФХР и сборной России – букмекерской компании «Лига Ставок».
В номинации «Самый большой прогресс в развитии и достижениях» (Лучшая детско-юношеская академия) награды удостоились «Красная машина Юниор» и Академия СКА.
Сын главного тренера СКА Романа Ротенберга Роман был приглашен на сцену как игрок, олицетворяющий систему развития молодежного хоккея «СКА-Юниор».
Позже 8-летний Роман Романович был еще раз вызван на сцену и ответил на вопросы ведущего Дмитрия Губерниева. Он пожелал сборной России удачи и побед.
Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова.
«Ложный замах отработали!» Сын Романа Ротенберга забил буллит в Фонбет Матче Звезд КХЛ
Дети здесь и деньги здесь - потому что, всех кто был за бугром выгнали, а деньги отобрали. Вот от безвыходности они все тут.
Адам, но не Сэндлер из Чечни.
Гном Гномыч.
И Ротенберг-Джуниор.
"...У генерала свой сынок есть". ©
Интересно, он второго сына тоже Романом бы назвал?)