8-летний сын Романа Ротенберга Роман вышел на сцену за наградой «Герои хоккея». Ее дали «Красной машине Юниор» и Академии СКА за самый большой прогресс

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой светская хроника Дмитрий Губерниев КХЛ МХЛ СКА-1946 Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг-младший вышел на сцену за наградой «Герои хоккея».

В Михайловском театре в Санкт-Петербурге прошел гала-ужин «Хоккей на главной сцене».

Его гостями стали игроки и тренеры сборной «России 25», ветераны отечественного хоккея, спонсоры и партнеры Федерации хоккея России, руководители Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

В рамках гала-ужина прошла церемония вручения премии «Герои хоккея» от официального партнера ФХР и сборной России – букмекерской компании «Лига Ставок».

В номинации «Самый большой прогресс в развитии и достижениях» (Лучшая детско-юношеская академия) награды удостоились «Красная машина Юниор» и Академия СКА.

Сын главного тренера СКА Романа Ротенберга Роман был приглашен на сцену как игрок, олицетворяющий систему развития молодежного хоккея «СКА-Юниор». 

Позже 8-летний Роман Романович был еще раз вызван на сцену и ответил на вопросы ведущего Дмитрия Губерниева. Он пожелал сборной России удачи и побед. 

Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова.

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35 комментариев
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Зазеркалье какое-то
+46
0
+46
Сами напридумывали награды, сами себе их же вручили. Чудеса да и только.
+33
0
+33
Клоуны
+19
0
+19
А Адама Рамзановича обидели, не вручили
+13
0
+13
Ответ ivan555navi
Комментарий удален пользователем
Ох, какая же дичь…..
Дети здесь и деньги здесь - потому что, всех кто был за бугром выгнали, а деньги отобрали. Вот от безвыходности они все тут.
+11
0
+11
Герой спорта, ему отдавший годы хе хе хе
+9
0
+9
По моему скоро появится триумвират талантливых детей-спортсменов-героев РФ и так далее:
Адам, но не Сэндлер из Чечни.
Гном Гномыч.
И Ротенберг-Джуниор.
+10
-1
+9
крепостные аплодируют стоя на коленях
+9
-1
+8
Младший Кадыров инстинктивно напрягся, пряча ордена и медали в карманы
+8
0
+8
Ответ стрёмный сайт
Зазеркалье какое-то
Однозначно
+7
0
+7
Монархия.
"...У генерала свой сынок есть". ©
+7
0
+7
Мальчик похож на повара, который спрашивает повара
+6
0
+6
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Зачем что-то придумывать, когда и так все очевидно🤷🏻‍♂️
+6
0
+6
вспомнилась песня про кирилл кириллыча кириллова
+4
0
+4
Я понимаю этих Ротенбергов, Ковальчуков, Тимченко, Медведевых и их зиц председателя, они всем своим скопом давно живут в своей реальности. Но вот эти Михайловны и иже с ними, живут совсем без стыда, совести и малейшего уважения к себе!?
+3
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+3
У сына Кадырова появляется конкурент
+3
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+3
Ротенберг Роман Романыч. Системненько😁
+2
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+2
Ответ Костя Кот
Ротенберг Роман Романыч. Системненько😁
Можно финансовую пирамиду РРР открывать
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Ответ ivan555navi
РР и клубом руководит и сборной и детей успевает воспитывать. Не хейтить надо, а брать пример и учиться такой работоспособности.
Роман Борисыч, ну так бы и сказали, что няньку не можете позволить себе
+2
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Представляю это чудо через 10-20 лет)
+1
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Он уже может начинать смотреть матчи НХЛ и переплюнуть батю, 3800 матчей вполне хватит
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И этому начали медали вручать. Одного "бойца ммашника" вон уже земля скоро перестанет держать, только на лыжах
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не забывайте , что они строят " Россию , которую мы потеряли ". А там было строгое разделение на бояр и холопов. Так что чему удивляться ?
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РомРомРот
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как это позорно наблюдать. и ведь такие люди правят нашей страной
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Новое дворянство жаждет побрякушек
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Такой маленький, а уже Роман Ротенберг!

Интересно, он второго сына тоже Романом бы назвал?)
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Рассвет приди...
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Ответ Ярик01
А Адама Рамзановича обидели, не вручили
Он по мелочам не разменивается.
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Ждите новую звезду через 10 лет РоманаРомановича -он точно заиграет в кхл .
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