Ротенберг о переезде «СКА-Варягов»: «Красногорск – настоящий Хоккейный город СКА. Нужно, чтобы такие кластеры открывались по всей стране»

Роман Ротенберг высказался о переезде «СКА-Варягов» в Московскую область.

«Рад сообщить, что в новом сезоне система СКА будет представлена на уровне МХЛ не только петербургским « », но и командой «Академия СКА-Юниор», созданной на базе «СКА-Варягов». Коллектив под новым названием будет выступать в городе Красногорске Московской области на Ледовой арене имени В. В. Петрова. Таким образом мы сохраняем присутствие клуба в Молодежной хоккейной лиге и при этом расширяем его географию.

Огромную благодарность хочу выразить губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, при непосредственном содействии которого этот переезд стал возможным, а также руководству Красногорска. И неизменное спасибо «Газпрому» и Алексею Борисовичу Миллеру за всестороннюю поддержку наших инициатив и помощь в развитии хоккея на всех уровнях.

Переезд одной из команд в Красногорск – закономерный и обдуманный шаг, к которому мы планомерно двигались. Сейчас в составе Академии СКА у нас отлично функционирует школа «Красная Машина Юниор», старшие возраста которой под руководством Геннадия Геннадьевича Курдина показывают отличные результаты. Наличие молодежной команды в регионе позволит ребятам безболезненно переходить на профессиональный уровень, не уезжая далеко от дома и родителей и не покидая клуб.

Мы везем в Красногорск хороший боеспособный коллектив, профессиональных тренеров и нашу систему, которая готова принять новый вызов. Конкуренция – двигатель прогресса, именно поэтому мы стремимся создавать для наших молодых игроков максимально конкурентные, но при этом комфортные условия. На арене в Красногорске есть все необходимое для качественной подготовки спортсменов – два льда, бросковая зона, современный спортивный зал, даже интернат.

Поэтому мы уверены в том, что наши хоккеисты будут готовиться и играть в самой современной инфраструктуре, в настоящем Хоккейном городе СКА – Красногорск. Нужно стремиться к тому, чтобы такие хоккейные кластеры открывались по всей стране, нужно привлекать к хоккею как можно больше детей.

Уверен, что появление команды «Академия СКА-Юниор» в Красногорске – это новая страница в большой книге развития хоккея, которую мы пишем все вместе», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.