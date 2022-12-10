«Ложный замах отработали!» Сын Романа Ротенберга забил буллит в Фонбет Матче Звезд КХЛ
Сын Романа Ротенберга выполнил буллит на Матче звезд КХЛ.
В субботу состоялась первая часть Фонбет Матча Звезд КХЛ в Челябинске.
Роман Ротенберг вместе с сыном Романом вышли на лед во время конкурса на самый эффектный буллит.
Сын Ротенберга сделал маневр вокруг препятствия, затем прокатился к воротам и забросил шайбу в ворота Патрика Рыбара.
«Ложный замах отработали!» – написал главный тренер СКА, прокомментировав эпизод.
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