«Ложный замах отработали!» Сын Романа Ротенберга забил буллит в Фонбет Матче Звезд КХЛ

Сын Романа Ротенберга выполнил буллит на Матче звезд КХЛ.

В субботу состоялась первая часть Фонбет Матча Звезд КХЛ в Челябинске.

Роман Ротенберг вместе с сыном Романом вышли на лед во время конкурса на самый эффектный буллит.

Сын Ротенберга сделал маневр вокруг препятствия, затем прокатился к воротам и забросил шайбу в ворота Патрика Рыбара.

«Ложный замах отработали!» – написал главный тренер , прокомментировав эпизод.