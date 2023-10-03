Ротенберг выложил архивное фото с воспитанниками СКА: «Великий Марадона и 10-летние пацаны из нашей академии. Многие уже доросли до МХЛ. Парни продолжают прогрессировать»

Теги СКА фото Диего Марадона КХЛ МХЛ СКА-1946 Роман Ротенберг детский хоккей СКА-Варяги Хоккей

Роман Ротенберг опубликовал фото с Диего Марадоной и юными хоккеистами.

«На этом архивном фото из 2017 года не только великий Марадона, но и 10-летние пацаны из нашей академии.

Сейчас многие из них уже доросли до МХЛ. Второй крайний слева – Иван Корнилов (защитник «СКА-1946»). Третий крайний слева – Максим Кулюшин (защитник «СКА-1946» и «Академии СКА-Юниор»).

Вратарь Михаил Коротков («Академия СКА-Юниор»). Крайний слева – Себастьян Афанасьев (защитник «Академии СКА-Юниор» и «Армии СКА»).

Парни продолжают прогрессировать на наших глазах», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг

 

Фото: t.me/rotenberg81

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Персональные данные Номер 67327384
Я подумал что он себя Марадоной назвал. А Марадону с третьего раза разглядел
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габорик
А когда-нибудь, годы спустя, молодые аргентинские футболисты сочтут за честь сфотографироваться с великим хоккейным тренером, облаченным в форму сборной Аргентины :)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Лайк только за Марадону 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жан-Жак Руссо
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Я подумал что он себя Марадоной назвал. А Марадону с третьего раза разглядел
Жиза. Слился с пацанами "Золотой мальчик"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kacnep
Йозе Марино, Марадона и дети
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий