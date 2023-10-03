Ротенберг выложил архивное фото с воспитанниками СКА: «Великий Марадона и 10-летние пацаны из нашей академии. Многие уже доросли до МХЛ. Парни продолжают прогрессировать»

Роман Ротенберг опубликовал фото с Диего Марадоной и юными хоккеистами.

«На этом архивном фото из 2017 года не только великий Марадона, но и 10-летние пацаны из нашей академии.

Сейчас многие из них уже доросли до МХЛ. Второй крайний слева – Иван Корнилов (защитник «СКА-1946»). Третий крайний слева – Максим Кулюшин (защитник «СКА-1946» и «Академии СКА-Юниор»).

Вратарь Михаил Коротков («Академия СКА-Юниор»). Крайний слева – Себастьян Афанасьев (защитник «Академии СКА-Юниор» и «Армии СКА»).

Парни продолжают прогрессировать на наших глазах», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

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