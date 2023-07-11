Ротенберг показал форму команд системы СКА: «На груди красуется надпись «Нева» – в стиле древнерусских рукописей выполнены решения и для «России 25», завоевавшей Кубок Победы»

Роман Ротенберг представил комплекты форм для команд системы СКА.

«Сезон не за горами. Пора представить комплекты формы, в которых команды нашей системы будут выступать в следующем сезоне.

Основная команда, как я и обещал в конце сезона, продолжит играть в классическом комплекте, который так понравился болельщикам в прошлом году – форма, основанная на клубных традициях с большой надписью СКА на груди.

Дизайн новой формы «СКА-Невы» вдохновлен историей команды, города и страны. Основной и выездной комплекты формы сочетают в себе разные оттенки синего, рыжего и белого цветов – традиционных для команды с тех пор, как она приобрела свое нынешнее название и статус.

На груди красуется надпись «НЕВА» – название главной водной артерии Петербурга, быстрой и стремительной реки, известной своим непростым нравом и любимой всеми жителями и гостями города.

Надпись выполнена в стиле, отсылающем к древнерусским рукописям – в таком же стиле были выполнены и шрифтовые решения для сборной «России 25», в мае завоевавшей Кубок Победы, и многие представители той сборной в предстоящем сезоне будут защищать цвета «СКА-Невы».

На плечах расположены логотипы Академии СКА: все воспитанники школы клуба мечтают заиграть на самом высоком уровне, и «СКА-Нева» является первым шагом на пути во взрослый хоккей.

Кроме того, для самих игроков, которые выросли в системе клуба, логотипы Академии станут отличным стимулом для того, чтобы играть еще лучше и пробиваться в состав основной команды СКА.

Форма «СКА-1946» вдохновлена комплектом основной команды. Молодежка – гордость клуба, многие игроки основы играли в МХЛ именно за «сорок шестых», брали медали и завоевывали Кубок Харламова.

Для нынешних игроков команды это станет огромным вдохновением: форма, идентичная той, в которой играют главные звезды СКА и КХЛ, мотивирует молодых спортсменов отдавать все силы на льду, чтобы впоследствии оказаться в главной команде системы клуба», – написал вице-президент СКА Роман Ротенберг.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга