Ротенберг показал форму команд системы СКА: «На груди красуется надпись «Нева» – в стиле древнерусских рукописей выполнены решения и для «России 25», завоевавшей Кубок Победы»

Теги СКА фото КХЛ МХЛ СКА-Нева СКА-1946 ВХЛ Роман Ротенберг игровая форма Хоккей

Роман Ротенберг представил комплекты форм для команд системы СКА.

«Сезон не за горами. Пора представить комплекты формы, в которых команды нашей системы будут выступать в следующем сезоне.

Основная команда, как я и обещал в конце сезона, продолжит играть в классическом комплекте, который так понравился болельщикам в прошлом году – форма, основанная на клубных традициях с большой надписью СКА на груди.

Дизайн новой формы «СКА-Невы» вдохновлен историей команды, города и страны. Основной и выездной комплекты формы сочетают в себе разные оттенки синего, рыжего и белого цветов – традиционных для команды с тех пор, как она приобрела свое нынешнее название и статус.

На груди красуется надпись «НЕВА» – название главной водной артерии Петербурга, быстрой и стремительной реки, известной своим непростым нравом и любимой всеми жителями и гостями города.

Надпись выполнена в стиле, отсылающем к древнерусским рукописям – в таком же стиле были выполнены и шрифтовые решения для сборной «России 25», в мае завоевавшей Кубок Победы, и многие представители той сборной в предстоящем сезоне будут защищать цвета «СКА-Невы».

На плечах расположены логотипы Академии СКА: все воспитанники школы клуба мечтают заиграть на самом высоком уровне, и «СКА-Нева» является первым шагом на пути во взрослый хоккей.

Кроме того, для самих игроков, которые выросли в системе клуба, логотипы Академии станут отличным стимулом для того, чтобы играть еще лучше и пробиваться в состав основной команды СКА.

Форма «СКА-1946» вдохновлена комплектом основной команды. Молодежка – гордость клуба, многие игроки основы играли в МХЛ именно за «сорок шестых», брали медали и завоевывали Кубок Харламова.

Для нынешних игроков команды это станет огромным вдохновением: форма, идентичная той, в которой играют главные звезды СКА и КХЛ, мотивирует молодых спортсменов отдавать все силы на льду, чтобы впоследствии оказаться в главной команде системы клуба», – написал вице-президент СКА Роман Ротенберг.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

22 комментария

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Bartez1986
он и сюда кубок победы приплел. больной на всю голову
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сергей ожиганов
Господи, какая страшная форма, ужас
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greedy
Вообще не впечатляет. Когда вижу потуги отечественного дизайна всё время вспоминаю логотип и форму Аризоны.
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Oleg Olegov
Ему бы все это санитарам рассказывать, но...
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mishash
Интересно, в каком стиле в древнерусских летописях отсылали ротенбергов...
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Kolsky Nickel
Ответ ОлегИванов
Наоборот, в древнерусских летописях призвали варягов на княжение, так как не могли между собой договориться. Так образовалось древнерусское государство. А масса славян во главе с варяжской верхушкой захватила Киев и пошло поехало - бить хазаров, половцев, печенегов и даже до Константинополя дошли. А РР на треть финн - фактически варяг. Делай выводы.
И давно варяги стали финами?))
+3
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Melnikov1968
"Дизайн новой формы «СКА-Невы» вдохновлен историей команды, города и страны. Основной и выездной комплекты формы сочетают в себе разные оттенки синего, рыжего и белого цветов – традиционных для команды с тех пор, как она приобрела свое нынешнее название и статус." (с). Уважаемые создатели новостей, ещё раз обращаю ваше внимание на то, как вы формируете текст. Дизайн новой формы" СКА-Невы" не может быть вдохновлен, по той простой причине, что он неодушевлен. Вдохновлен может быть создатель дизайна. Почувствуйте разницу. Или вы в школе не учились. Используете штампы, которые вошли в обиход, но выглядит это очень убого. Учите русский язык.
+3
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+3
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Hola Hola
логотипы Академии станут отличным стимулом
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Я, конечно, никогда не был профессиональным хоккеистом, но мне кажется, что логотип стоит на одном из последних мест в списке стимулов. )
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HockeyMan
Написано, что представили форму команды из «систем СКА», а где тогда формы Лады, Сочи, Витязя и тд? Ид это во второй части будет? Скажите, когда ждать, а то уж очень не терпится
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amurseff03
Неплохо так получилось. Сразу завистники понабежали. Но собака лает, караван идёт.
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ОлегИванов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Kolsky Nickel
И давно варяги стали финами?))
А кто варяги?
Все на нынешних территориях Финляндии, Швеции и Норвегии назывались варягами.
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Melnikov1968
Ответ Владимир
Может ошибки автора и убоги!!!! Но смысл текста всем ясен... Просто постарайтесь вдуматься в смысл написанного.. Человек просто пытался высказать мнение о форме данноого клуба... Вот и всё!!!
Это надо автору вдуматься, что он пишет. Можно понять и безграмотную речь, но это не говорит о том, что она правильная. Дизайн сам по себе не может быть создан, его создаёт ЧЕ ловек. А такая форма подачи просто удобна, но безграмотна. Ваше право понимать что хотите, а мне такая подача режет глаз.
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Владимир
Ответ Melnikov1968
Это надо автору вдуматься, что он пишет. Можно понять и безграмотную речь, но это не говорит о том, что она правильная. Дизайн сам по себе не может быть создан, его создаёт ЧЕ ловек. А такая форма подачи просто удобна, но безграмотна. Ваше право понимать что хотите, а мне такая подача режет глаз.
Я конечно могу с Вами согласиться... Вы правильно указали на ошибки автора... Но дело в том, что общая масса людей заострила внимание не на ошибки автора..., а на смысл написанного....
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Владимир
Ответ Владимир
Может ошибки автора и убоги!!!! Но смысл текста всем ясен... Просто постарайтесь вдуматься в смысл написанного.. Человек просто пытался высказать мнение о форме данноого клуба... Вот и всё!!!
Красоты формы я конечно не увидел...
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Владимир
Ответ Владимир
Красоты формы я конечно не увидел...
Если честно, то форма Трактора самая красивая!!! Осталось только игру найти...
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Melnikov1968
Ответ Владимир
Я конечно могу с Вами согласиться... Вы правильно указали на ошибки автора... Но дело в том, что общая масса людей заострила внимание не на ошибки автора..., а на смысл написанного....
Я это понимаю. Но Вы сами прочитайте:Дизайн вдохновлен...Дизайн это кто(что), имя, фамилия? Если нет, то как он может быть вдохновлен? Скажем честно, что лень писать:создатель дизайна был вдохновлен. Гораздо более модно:дизайн вдохновлен. Модно и одновременно безграмотно.
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Егор Кузнецов
Ответ Melnikov1968
"Дизайн новой формы «СКА-Невы» вдохновлен историей команды, города и страны. Основной и выездной комплекты формы сочетают в себе разные оттенки синего, рыжего и белого цветов – традиционных для команды с тех пор, как она приобрела свое нынешнее название и статус." (с). Уважаемые создатели новостей, ещё раз обращаю ваше внимание на то, как вы формируете текст. Дизайн новой формы" СКА-Невы" не может быть вдохновлен, по той простой причине, что он неодушевлен. Вдохновлен может быть создатель дизайна. Почувствуйте разницу. Или вы в школе не учились. Используете штампы, которые вошли в обиход, но выглядит это очень убого. Учите русский язык.
так это же Ротенберга слова
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Владимир
Ответ Melnikov1968
Я это понимаю. Но Вы сами прочитайте:Дизайн вдохновлен...Дизайн это кто(что), имя, фамилия? Если нет, то как он может быть вдохновлен? Скажем честно, что лень писать:создатель дизайна был вдохновлен. Гораздо более модно:дизайн вдохновлен. Модно и одновременно безграмотно.
Да я полностью с Вами согласен.. Ошибки автора конечно присутствуют.. Я не хочу его защищать... Да и форма ска совершенно не интересна... Я не болельщик этого клуба... Тем более , когда пришёл туда этот человек!!! Я думаю Вы поймете про кого я... Я из Челябинска... И мой Клуни Трактор!!!) Вам добра!!!
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