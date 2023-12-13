«Хорошая квартира – от 3500 долларов. За 2 тысячи особо ничего не найдешь». Охотюк о съемном жилье в Калифорнии

Теги Нью-Джерси Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Никита Охотюк деньги Хоккей

Никита Охотюк рассказал, сколько денег нужно, чтобы снимать жилье в Калифорнии.

Защитник «Сан-Хосе», ранее выступавший за «Нью-Джерси», ответил на вопросы о расценках.

– В Калифорнии жизнь еще дороже, чем в Нью-Йорке?

– С Сашей Барабановым как раз обсуждали эту тему и пришли к выводу, что цены примерно одинаковые. Думаю, жилье в Нью-Йорке подороже, чем в Калифорнии.

– Сколько стоит в Сан-Хосе снимать квартиру?

– Хорошая квартира – от 3500 долларов. За 2000 долларов особо ничего хорошего не найдешь, либо район будет не очень, – сказал 23-летний хоккеист.

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5 комментариев
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Высокие зарплаты = высокие цены.

Таков закон рынка. Если люди могут заплатить, то их вынудят заплатить.
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Ответ Непристойное предложение
а за сколько в долларах снимают жилье в мск или питере игроки КХЛ? врятли дешевле. или живут в однушках за 300 долл?
По нынешнему курсу думаю за 1500-2000 тыс $. Молодые и в 1000 могут легко уложиться.

Сан-Хосе прилегает к Кремниевой долине. Далее - сами понимаете, какая капуста там крутится.

Нью-Йорк разный. На Манхэттене, конечно, лом цены. Но в Бруклине или Квинсе есть хорошие районы, где можно найти достойное жилье. Но будут ли этим заморачиваться хоккеисты? Вряд ли. Хотя из Айлендерс могут и за городом жить, у них арена за пределами города.
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а за сколько в долларах снимают жилье в мск или питере игроки КХЛ? врятли дешевле. или живут в однушках за 300 долл?
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Ответ Mephi027
Высокие зарплаты = высокие цены. Таков закон рынка. Если люди могут заплатить, то их вынудят заплатить.
Больше от спроса и предложения зависит, а не от уровня зарплат. Одно дело Калифорния, Флорида или Манхэттен и другое дело какой-нибудь Виннипег или Детройт. Цены сильно зависят от конкретного города и района. Да даже в России цены могут сильно отличаться. В престижном районе Москвы думаю квартирка раз в 10 (а может и в 50) дороже чем в каком-нибудь гипотетическом Новокузнецке или Магнитогорске
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