«Хорошая квартира – от 3500 долларов. За 2 тысячи особо ничего не найдешь». Охотюк о съемном жилье в Калифорнии

Никита Охотюк рассказал, сколько денег нужно, чтобы снимать жилье в Калифорнии.

Защитник «Сан-Хосе», ранее выступавший за « », ответил на вопросы о расценках.

– В Калифорнии жизнь еще дороже, чем в Нью-Йорке?

– С Сашей Барабановым как раз обсуждали эту тему и пришли к выводу, что цены примерно одинаковые. Думаю, жилье в Нью-Йорке подороже, чем в Калифорнии.

– Сколько стоит в Сан-Хосе снимать квартиру?

– Хорошая квартира – от 3500 долларов. За 2000 долларов особо ничего хорошего не найдешь, либо район будет не очень, – сказал 23-летний хоккеист.