«Хорошая квартира – от 3500 долларов. За 2 тысячи особо ничего не найдешь». Охотюк о съемном жилье в Калифорнии
Никита Охотюк рассказал, сколько денег нужно, чтобы снимать жилье в Калифорнии.
Защитник «Сан-Хосе», ранее выступавший за «Нью-Джерси», ответил на вопросы о расценках.
– В Калифорнии жизнь еще дороже, чем в Нью-Йорке?
– С Сашей Барабановым как раз обсуждали эту тему и пришли к выводу, что цены примерно одинаковые. Думаю, жилье в Нью-Йорке подороже, чем в Калифорнии.
– Сколько стоит в Сан-Хосе снимать квартиру?
– Хорошая квартира – от 3500 долларов. За 2000 долларов особо ничего хорошего не найдешь, либо район будет не очень, – сказал 23-летний хоккеист.
Таков закон рынка. Если люди могут заплатить, то их вынудят заплатить.
Сан-Хосе прилегает к Кремниевой долине. Далее - сами понимаете, какая капуста там крутится.
Нью-Йорк разный. На Манхэттене, конечно, лом цены. Но в Бруклине или Квинсе есть хорошие районы, где можно найти достойное жилье. Но будут ли этим заморачиваться хоккеисты? Вряд ли. Хотя из Айлендерс могут и за городом жить, у них арена за пределами города.