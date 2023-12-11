«Сан-Хосе» 3 раза подряд перевел матчи в овертаймы при отыгрыше дефицита в 2+ шайбы. Клуб дважды победил и проиграл «Вегасу» по буллитам
«Сан-Хосе» перевел в овертаймы 3 матча подряд с отыгрышем дефицита в 2+ шайбы.
Сегодня «Шаркс» уступили «Вегасу» (4:5 Б), при этом по ходу матча отыгрались с 1:3 и 2:4. Майк Хоффман перевел игру в овертайм на 59:21.
В двух предыдущих матчах калифорнийцам удалось одержать победы с камбэками – над «Айлендерс» (5:4 ОТ после 1:4, Томаш Гертл перевел игру в овертайм на 58:30) и «Детройтом» (6:5 ОТ после 0:4, тот же Гертл перевел игру в овертайм на 58:31).
С 19 очками в 28 играх команда под руководством Дэвида Куинна занимает последнее место в таблице НХЛ, уступая «Чикаго» по числу побед в основное время.
А вообще молодцы, характер есть!