«Сан-Хосе» 3 раза подряд перевел матчи в овертаймы при отыгрыше дефицита в 2+ шайбы. Клуб дважды победил и проиграл «Вегасу» по буллитам

Теги Айлендерс Детройт Сан-Хосе НХЛ Вегас Дэвид Куинн Томаш Гертл Майк Хоффман Хоккей

«Сан-Хосе» перевел в овертаймы 3 матча подряд с отыгрышем дефицита в 2+ шайбы.

Сегодня «Шаркс» уступили «Вегасу» (4:5 Б), при этом по ходу матча отыгрались с 1:3 и 2:4. Майк Хоффман перевел игру в овертайм на 59:21. 

В двух предыдущих матчах калифорнийцам удалось одержать победы с камбэками – над «Айлендерс» (5:4 ОТ после 1:4, Томаш Гертл перевел игру в овертайм на 58:30) и «Детройтом» (6:5 ОТ после 0:4, тот же Гертл перевел игру в овертайм на 58:31). 

С 19 очками в 28 играх команда под руководством Дэвида Куинна занимает последнее место в таблице НХЛ, уступая «Чикаго» по числу побед в основное время. 

3 комментария
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Ну я говорю, за кубком команда идёт
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Потом опять жалеть летом будем и вспоминать это одно очко… проходили уже.
А вообще молодцы, характер есть!
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Ответ Костя Савенков
Ну я говорю, за кубком команда идёт
Брент, ты уже в Каролине. Уже просто старый рингчейзер.
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