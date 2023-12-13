Капитан «Сан-Хосе» Кутюр о травме: «2 месяца назад я не знал, сыграю ли еще в НХЛ. Не было света в конце тоннеля. Сейчас этот барьер преодолен»

Теги травмы Сан-Хосе НХЛ Логан Кутюр Хоккей

Капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр допускал, что может завершить карьеру из-за травмы.

34-летний форвард еще не играл в этом сезоне в связи с травмой нижней части тела. 

«Могу честно сказать, что 2 месяца назад я не знал, сыграю ли еще в НХЛ. Такие мысли были на протяжении многих дней. 

Неизвестность – это самая сложная часть. Просыпаешься и чувствуешь себя хорошо, а на следующий день становится паршиво. Не было света в конце тоннеля. 

Сейчас можно постучать по дереву. Все идет хорошо, этот барьер преодолен, и все может продолжиться так, что я вернусь к тренировкам с ребятами», – сказал Кутюр. 

Точного графика возвращения форварда к играм пока нет. На данный момент он тренируется индивидуально. 

В НХЛ Кутюр (9-й номер драфта-2007) выступал только за «Сан-Хосе». Он набрал 700 (323+377) очков в 927 матчах в регулярных чемпионатах и 101 (48+53) балл в 116 матчах плей-офф.

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