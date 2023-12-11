Барабанов сделал передачу в матче с «Вегасом» – помог сравнять счет на 60-й. Он сыграл 25:03 – личный рекорд в НХЛ

Теги Сан-Хосе НХЛ Вегас Александр Барабанов Хоккей

Александр Барабанов сделал передачу в матче с «Вегасом» – помог сравнять счет.

Форвард «Сан-Хосе» стал одним из ассистентов при шайбе Майка Хоффмана, за счет которой игра с «Голден Найтс» (4:5 Б) перешла в овертайм. 

Это произошло на 60-й минуте матча. Россиянин продлил результативную серию до 4 матчей. У него 4 (1+3) балла в 10 играх, все очки он набрал в последних четырех – после восстановления от перелома пальца. 

Сегодня Барабанов провел на льду 25 минут 3 секунды – личный рекорд в НХЛ и второе время среди форвардов команды на фоне травмы Энтони Дюклера. Он сыграл 4:18 в большинстве и завершил матч с полезностью «минус 2». 

В его активе 2 броска в створ и 1 перехват. 

1 комментарий
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Не хватает уверенности после травмы, но к концу матча разыгрался, наконец!
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