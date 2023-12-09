Гущин набрал 1+3 в матче АХЛ с «Хендерсоном» и стал 1-й звездой. Он лучший бомбардир фарма «Сан-Хосе» – 19 очков в 19 играх

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Даниил Гущин Хендерсон Хоккей

Даниил Гущин набрал 1+3 в матче АХЛ с «Хендерсоном» и стал 1-й звездой.

Форвард «Барракуды» внес вклад в крупную победу над «Хендерсоном» (6:1) в регулярном чемпионате. 

В активе 21-летнего россиянина стало 19 (7+12) очков в 19 играх за фарм «Сан-Хосе». Он является лучшим бомбардиром команды на данный момент. 

В текущем сезоне Гущин сыграл 2 матча в НХЛ за «Шаркс», набрав 1 (0+1) балл. 

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