Гущин набрал 1+3 в матче АХЛ с «Хендерсоном» и стал 1-й звездой. Он лучший бомбардир фарма «Сан-Хосе» – 19 очков в 19 играх
Даниил Гущин набрал 1+3 в матче АХЛ с «Хендерсоном» и стал 1-й звездой.
Форвард «Барракуды» внес вклад в крупную победу над «Хендерсоном» (6:1) в регулярном чемпионате.
В активе 21-летнего россиянина стало 19 (7+12) очков в 19 играх за фарм «Сан-Хосе». Он является лучшим бомбардиром команды на данный момент.
В текущем сезоне Гущин сыграл 2 матча в НХЛ за «Шаркс», набрав 1 (0+1) балл.