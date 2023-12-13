Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Да сколько можно уже?! То 5 матчей не забьет, то 10. Перестаньте эту тему развивать, забьет он обязательно»

Теги Вашингтон НХЛ Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников призвал пресечь разговоры о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

«Да сколько можно уже?! То пять матчей не забьет, то шесть, теперь десять! Уже целую неделю об этом говорят, хватит уже.

Откуда же я знаю, почему так долго не забивает, я же не нахожусь в команде. Перестаньте уже эту тему развивать, забьет он обязательно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий
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Не надоело спрашивать Кожевникова о шубcкoм?! А бабушку кожевникова не спрашивали? А его кота?
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