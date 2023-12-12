Александр Кожевников: «Кузнецову надо перезагрузиться. Может, команду поменять. Женя – высококлассный игрок»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников высказался о спаде в игре форварда Евгения Кузнецова.

«Неудачная игра Кузнецова? Бывает такое. Где-то просаживается человек. У многих бывают такие сезоны. Надо перезагрузиться. Может, команду поменять. Много вариантов.

Кому-то нравятся игроки наши, кому-то не нравится. Так что посмотрим. Женя – здоровый, нормальный, великий игрок. Высококлассный! Так что посмотрим, что будет дальше. Пока не складывается у него.

Уже при втором тренере не идет игра? Если брать команду, то «Вашингтон» играет неплохо, идет выше, чем в прошлом сезоне. Но от человека хотят большего. Тем более от Кузнецова – все знают, как он может играть, на каком уровне он может находиться. Значит, тренера что-то не устраивает», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оооо,страик проспался,давно не видели...
+1
0
+1
Не факт что в другой команде Кузе будут давать столько шансов. Мне кажется причина прежде всего в самом игроке
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий