Александр Кожевников: «Кузнецову надо перезагрузиться. Может, команду поменять. Женя – высококлассный игрок»

Александр Кожевников высказался о спаде в игре форварда Евгения Кузнецова.

«Неудачная игра ? Бывает такое. Где-то просаживается человек. У многих бывают такие сезоны. Надо перезагрузиться. Может, команду поменять. Много вариантов.

Кому-то нравятся игроки наши, кому-то не нравится. Так что посмотрим. Женя – здоровый, нормальный, великий игрок. Высококлассный! Так что посмотрим, что будет дальше. Пока не складывается у него.

Уже при втором тренере не идет игра? Если брать команду, то « » играет неплохо, идет выше, чем в прошлом сезоне. Но от человека хотят большего. Тем более от Кузнецова – все знают, как он может играть, на каком уровне он может находиться. Значит, тренера что-то не устраивает», – сказал двукратный олимпийский чемпион .