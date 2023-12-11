Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Проблема в команде, он же не один играет. Значит, есть недопонимание, проблемы с партнерами»
Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей.
В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков
«Проблема в команде, он же не один играет. Значит, есть недопонимание, проблемы с партнерами.
Он же к чему-то привык за 15 лет своей игры. Что-то происходит внутри команды. Он человек опытный, я верю, что он 30 очков наберет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов
После 20-й безголевой игры скажут про русофобию тренеров, партнеров и соперников, отказывающихся пропускать. )
Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую
Очевидно что форма плохая у обоих( и у Овечкина в частности )
Можно пенять на партнеров , но в прошлые годы не всегда элитные партнеры ( болезни Бэкстрема, дуракаваляние Кузи) не мешали Ови штамповать голы
агагагга совсем шубского в нрязь втоптал алкошёнок
Только ассистами?)
18 сезонов в клубе, но нет взаимопонимания, это же надо. Сколько же ещё лет надо для появления взаимопонимания?