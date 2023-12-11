Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Проблема в команде, он же не один играет. Значит, есть недопонимание, проблемы с партнерами»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей.

В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков

«Проблема в команде, он же не один играет. Значит, есть недопонимание, проблемы с партнерами.

Он же к чему-то привык за 15 лет своей игры. Что-то происходит внутри команды. Он человек опытный, я верю, что он 30 очков наберет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов

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9 комментариев
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Пошли отмазки. )
После 20-й безголевой игры скажут про русофобию тренеров, партнеров и соперников, отказывающихся пропускать. )
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Балласт Сосанька и есть проблема
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зачем этим алкашам вопросы об НХЛ задают? они ведь матчи даже не смотрят, что они знать то могут?
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Команда как раз на фоне разобранных Овечкина и Кузнецова в последнее время набирает очки стабильно
Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую
Очевидно что форма плохая у обоих( и у Овечкина в частности )
Можно пенять на партнеров , но в прошлые годы не всегда элитные партнеры ( болезни Бэкстрема, дуракаваляние Кузи) не мешали Ови штамповать голы
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+4
"я верю, что он 30 очков наберет"

агагагга совсем шубского в нрязь втоптал алкошёнок
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"Он человек опытный, я верю, что он 30 очков наберет"
Только ассистами?)
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есть недопонимание. команда недопонимает,что нужно играть в хоккей для того, чтобы Овечкин забивал,а не для того, чтобы выигрывать.
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Вся рота шагает не в ногу, только поручик шагает в ногу?
18 сезонов в клубе, но нет взаимопонимания, это же надо. Сколько же ещё лет надо для появления взаимопонимания?
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Если есть голы, то это исключительно индивидуальное мастерство, а если нет, то команда виновата. Классика.
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