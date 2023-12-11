Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Проблема в команде, он же не один играет. Значит, есть недопонимание, проблемы с партнерами»

Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей.

В 25 играх текущего сезона на счету 16 (5+11) очков

«Проблема в команде, он же не один играет. Значит, есть недопонимание, проблемы с партнерами.

Он же к чему-то привык за 15 лет своей игры. Что-то происходит внутри команды. Он человек опытный, я верю, что он 30 очков наберет», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов