Кожевников о Кучерове: «Он звезда не только игрового дня, но и всей НХЛ. Никита доказывает, что он великий хоккеист»
Александр Кожевников поделился мнением о Никите Кучерове.
Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) балла в игре против «Питтсбурга» (3:1). Он продлил свою серию с передачами до 11 матчей, побив рекорд «Тампы».
Всего в 26 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Кучерова 44 (17+27) очка.
Кожевников высказался о том, что нападающий был признан третьей звездой дня в НХЛ.
«Он однозначно звезда, не только игрового дня в НХЛ, но и всей лиги. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли, один из лучших бомбардиров и центровых лиги.
Никита делает свою работу. Доказывает, что он великий игрок», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.