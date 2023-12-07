Кожевников о Кучерове: «Он звезда не только игрового дня, но и всей НХЛ. Никита доказывает, что он великий хоккеист»

Александр Кожевников поделился мнением о Никите Кучерове.

Форвард « » набрал 2 (1+1) балла в игре против «Питтсбурга» (3:1). Он продлил свою серию с передачами до 11 матчей, побив рекорд «Тампы».

Всего в 26 играх текущего чемпионата на счету 44 (17+27) очка.

Кожевников высказался о том, что нападающий был признан третьей звездой дня в НХЛ.

«Он однозначно звезда, не только игрового дня в НХЛ, но и всей лиги. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли, один из лучших бомбардиров и центровых лиги.

Никита делает свою работу. Доказывает, что он великий игрок», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.