Кожевников о Кучерове: «Он звезда не только игрового дня, но и всей НХЛ. Никита доказывает, что он великий хоккеист»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Александр Кожевников Никита Кучеров Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о Никите Кучерове.

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) балла в игре против «Питтсбурга» (3:1). Он продлил свою серию с передачами до 11 матчей, побив рекорд «Тампы».

Всего в 26 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Кучерова 44 (17+27) очка.

Кожевников высказался о том, что нападающий был признан третьей звездой дня в НХЛ. 

«Он однозначно звезда, не только игрового дня в НХЛ, но и всей лиги. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли, один из лучших бомбардиров и центровых лиги.

Никита делает свою работу. Доказывает, что он великий игрок», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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3 комментария
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Центровой Кучеров. Это что -то новое
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Спасибо дяде Саше за соответствующие разъяснения. Для тех, кто регулярно следит за выступлениями "Тампы" это было своего рода открытие.
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Удачи ему он здорово начал этот сезон.
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