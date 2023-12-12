Петерис Скудра: «Работа в «Барысе» привлекательна для меня. Я выучил некоторые нюансы казахстанского хоккея за полтора года»

Теги Петерис Скудра КХЛ Барыс Хоккей

Петерис Скудра выразил готовность возглавить «Барыс».

– «Барыс» попал в затяжной кризис и находится на дне турнирной таблицы КХЛ. Можно ли что-то предпринять, чтобы астанинская команда вновь боролась за попадание в зону плей-офф? Как вы видите это решение?

– Естественно, «Барыс» – это солидная организация, которая имеет свою репутацию. Может быть, в последнее время команда не может похвастаться высокими результатами, но ранее она демонстрировала очень солидные показатели. Не только по попаданию в плей-офф, а ещё и болельщики видели достойный хоккей в кубковых матчах.

Это интересный вариант и проект. Для многих тренеров работа в «Барысе» была бы очень привлекательна, в том числе и для меня. Тем более за полтора года я выучил некоторые нюансы казахстанского хоккея, знаю ребят, их направленность, есть понимание их профессионализма и видение работы с ними.

Что касается сегодняшних результатов, то пока есть шансы, надо бороться. Я всегда был приверженцем того, что сдаваться никогда нельзя. Хоккей – это такая игра, где ты можешь проиграть пять матчей, а затем пять подряд выиграть. К этому нужно стремиться, в этом направлении стоит работать, – сказал Скудра.

Последним местом работы Скудра была карагандинская «Сарыарка» в сезоне-2022/2023.

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1 комментарий
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Тебя ждут в динамо рига))
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